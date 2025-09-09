  • 24° C
Nacional / México

Agosto registra la cifra más baja de homicidios dolosos desde 2015 en México

Según el reporte de incidencia delictiva, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso cayó un 32 por ciento en comparación con meses anteriores

Sep. 09, 2025
El Gobierno de México presentó el más reciente informe de seguridad, donde se destacó una disminución significativa en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional. De acuerdo con las cifras oficiales, el mes de agosto se convirtió en el más bajo en este delito desde 2015.

REDUCCIÓN HISTÓRICA EN HOMICIDIOS

Según el reporte de incidencia delictiva, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso cayó un 32 por ciento en comparación con meses anteriores. Durante agosto se registraron en promedio 59.2 homicidios por día, lo que representa una baja considerable y un dato histórico en la lucha contra la violencia en el país.

GUANAJUATO ENCABEZA LA LISTA DE VIOLENCIA

Pese a la reducción general, siete estados concentran más de la mitad de los homicidios registrados en México, con un 51.1 por ciento del total nacional. Guanajuato encabezó la lista con 11 casos diarios en promedio, seguido por Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

En contraste, 27 entidades reportaron una disminución en homicidios dolosos. Entre ellas, seis estados lograron reducciones de hasta el 50 por ciento: Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala. Estos resultados reflejan que, aunque la violencia sigue siendo un reto, hay avances claros en varias regiones del país.

OTROS DELITOS A LA BAJA, PERO PREOCUPA LA EXTORSIÓN

El informe también destacó que otros delitos de alto impacto han mostrado una reducción importante. Entre ellos se encuentran el robo a casa habitación, el robo a transportista con violencia, el secuestro extorsivo, el robo a negocio con violencia y el robo a transeúnte.

Sin embargo, no todo es positivo. El delito de extorsión mostró un repunte del 21.3 por ciento, lo que mantiene la alerta sobre esta problemática que afecta directamente a la ciudadanía y a los sectores productivos.

BALANCE GENERAL

Las cifras presentadas muestran un panorama mixto: por un lado, una baja histórica en homicidios y en diversos delitos de alto impacto; por otro, un incremento preocupante en la extorsión. El reto para las autoridades será mantener la tendencia a la baja en homicidios mientras se fortalecen las estrategias contra este delito que sigue en aumento.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
