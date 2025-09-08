VIDEO | Estalla transformador subterráneo de la CFE; hay varias personas quemadas

En el suministro de energía eléctrica existen dos tipos de instalación de transformadores: aérea (postes) y en tierra o subterránea; en ese segundo caso se registraron dos incidentes en Guanajuato, pero uno de consecuencias graves.

El primero ocurrió la tarde del sábado 6 de septiembre, a las 16:00 horas se vivió un momento de caos, pánico y dolor producto del estallido de un transformador en la ciudad de León, el cual bañó de aceite a los transeúntes.

De acuerdo con la información, los hechos se registraron en la esquina de las calles Juárez y Reforma, en el Centro. El saldo del siniestro fue de 11 personas con quemaduras de consideración, entre ellas una mujer policía con quemaduras en rostro y brazos.

El incidente fue reportado al 911, por lo que el C4 activó los protocolos de respuesta, movilizándose elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Preventiva y Policía Vial.

En imágenes captadas por una persona que estaba en el lugar se aprecia cómo por la calle pasaba una corriente de agua, pues había llovido, cuando de pronto, el camarógrafo mueve la cámara y captura el instante del fuerte estallido.

SEGUNDO INCIDENTE

Por otra parte, la tarde de este lunes 8 de septiembre, en el mismo Centro de León se registró un incidente similar, el cual dejó sólo el susto, pero sin lesionados.

Este ocurrió alrededor de las 15:00 horas, por la Benito Juárez, casi en el cruce con la Reforma; es decir, a escasos metros donde explotó el transformador.

El hecho fue reportado por vecinos y comerciantes, quienes informaron que se había registrado una nueva explosión, causando el pánico entre vendedores y transeúntes.

En esta ocasión solo se registró la afectación al suministro de energía, por lo que varios comercios tuvieron que suspender actividades.

Nuevamente se presentaron efectivos de Protección Civil, Bomberos, Policía Vial, y de Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, además de cuadrillas de la CFE, que se dedicaron a revisar las instalaciones eléctricas.