VIDEOS | Así se vio cómo un tren embistió a un camión de pasajeros doble piso

Un total de ocho personas y 45 lesionados fue el saldo que dejó un fuerte accidente en el Estado de México alrededor de las 7:00 horas de este lunes 8 de septiembre.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil mexiquense, el lamentable incidente ocurrió cuando un camión de pasajeros de doble piso, perteneciente a la empresa Herradura de Plata se desplazaba por la Zona Industrial de la carretera Maravatío-Atlacomulco.

Cuando cruzaba las vías que pasan por ese sector, un tren de carga lo embistió y partió a la mitad, con saldo fatal; asimismo, se indicó que los pasajeros del segundo piso fueron los más afectados.

ASÍ SE VIO EL ACCIDENTE

Personas que se encontraban en el sitio captaron el momento, mientras que desde una cámara de videovigilancia se aprecia el cómo el chofer del autobús, en un intento por ganarle el paso al tren, avanza sobre las vías, pero fue embestido.

El impacto fue tan brutal, que el camión fue partido a la mitad por la mole de hierro, y se ve cómo las personas salen disparadas.

Al lugar del fatídico accidente se presentaron elementos de Protección Civil, de los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM), así como de Cruz Roja, de la Policía Estatal, la Guardia Nacional (GN), agentes de la Fiscalía mexiquense.

Debido a la magnitud del choque, los efectivos fueron apoyados por elementos de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, para el rescate de víctimas y heridos.

El coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, informó que personal de seguridad detuvo al chofer del camión, quien fue puesto a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, en cuanto a los heridos, 16 fueron internadas en el Hospital General de Atlacomulco, 8 fueron atendidos en la Clínica 252 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMISS), 8 más permanecen en el hospital de San Felipe del Progreso; 1 fue llevado al Centro Médico de Ixtlahuaca y 4 a la clínica privada Santa María, cerca de la zona del accidente, en tanto que una herida más fue llevada, vía aérea, al Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca.