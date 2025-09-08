  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

VIDEOS | Así se vio cómo un tren embistió a un camión de pasajeros doble piso

El accidente se registró en el Estado de México. El saldo fue de 8 muertos y 45 lesionados; el chofer está detenido

Sep. 08, 2025
VIDEOS | Así se vio cómo un tren embistió a un camión de pasajeros doble piso

Un total de ocho personas y 45 lesionados fue el saldo que dejó un fuerte accidente en el Estado de México alrededor de las 7:00 horas de este lunes 8 de septiembre.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil mexiquense, el lamentable incidente ocurrió cuando un camión de pasajeros de doble piso, perteneciente a la empresa Herradura de Plata se desplazaba por la Zona Industrial de la carretera Maravatío-Atlacomulco.

Cuando cruzaba las vías que pasan por ese sector, un tren de carga lo embistió y partió a la mitad, con saldo fatal; asimismo, se indicó que los pasajeros del segundo piso fueron los más afectados.

imagen-cuerpo

ASÍ SE VIO EL ACCIDENTE

Personas que se encontraban en el sitio captaron el momento, mientras que desde una cámara de videovigilancia se aprecia el cómo el chofer del autobús, en un intento por ganarle el paso al tren, avanza sobre las vías, pero fue embestido.

El impacto fue tan brutal, que el camión fue partido a la mitad por la mole de hierro, y se ve cómo las personas salen disparadas.

Al lugar del fatídico accidente se presentaron elementos de Protección Civil, de los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM), así como de Cruz Roja, de la Policía Estatal, la Guardia Nacional (GN), agentes de la Fiscalía mexiquense.

Debido a la magnitud del choque, los efectivos fueron apoyados por elementos de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, para el rescate de víctimas y heridos.

El coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, informó que personal de seguridad detuvo al chofer del camión, quien fue puesto a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, en cuanto a los heridos, 16 fueron internadas en el Hospital General de Atlacomulco, 8 fueron atendidos en la Clínica 252 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMISS), 8 más permanecen en el hospital de San Felipe del Progreso; 1 fue llevado al Centro Médico de Ixtlahuaca y 4 a la clínica privada Santa María, cerca de la zona del accidente, en tanto que una herida más fue llevada, vía aérea, al Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Congreso de Perú busca declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum por apoyo a Pedro Castillo
Nacional / México

Congreso de Perú busca declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum por apoyo a Pedro Castillo

Septiembre 08, 2025

La iniciativa surge tras el respaldo que la mandataria mexicana ha mostrado hacia el expresidente Pedro Castillo, el cual está actualmente preso

Hallan muerto a capitán de la Marina tras ser presuntamente vinculado con red de huachicol en Tamaulipas
Nacional / México

Hallan muerto a capitán de la Marina tras ser presuntamente vinculado con red de huachicol en Tamaulipas

Septiembre 08, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, el oficial se encontraba en su oficina en el puerto de Altamira, cuando fue encontrado sin vida

Sheinbaum revela cómo operaba red de huachicol que intentó ingresar diésel ilegal desde EU
Nacional / México

Sheinbaum revela cómo operaba red de huachicol que intentó ingresar diésel ilegal desde EU

Septiembre 08, 2025

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que la operación ilícita fue detectada a raíz de la llegada de un buque al puerto de Tampico