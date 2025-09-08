Claudia Sheinbaum refuerza compromiso de cero impunidad

Durante su conferencia matutina del lunes 8 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene un principio firme: cero impunidad ante casos de corrupción. La mandataria subrayó que ninguna irregularidad será tolerada, sin importar quién esté involucrado.

DETENCIÓN DE IMPLICADOS EN HUACHICOL FISCAL



La presidenta explicó que las autoridades detuvieron a 14 personas, entre marinos, funcionarios aduanales y empresarios, por participar en el contrabando de más de 10 millones de litros de diésel con documentación falsificada. Sheinbaum afirmó que ante un entramado de corrupción evidente, es necesario actuar y detener a todos los involucrados.

CÓMO OPERABA LA RED DE CONTRABANDO



La investigación se centró en un buque que arribó al puerto de Tampico fingiendo transportar otra sustancia distinta al combustible. Esto le permitió obtener permisos temporales y evadir impuestos, práctica conocida como huachicol fiscal. La presidenta destacó que la Fiscalía General de la República ya había recibido denuncias sobre estos hechos desde hace al menos dos años, incluso por parte del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Sheinbaum enfatizó que su gobierno respeta el debido proceso y la investigación exhaustiva antes de cualquier acción judicial. Las decisiones no se toman de manera inmediata ni sin pruebas, reforzando que la justicia debe ser transparente y fundamentada.

UNO DE LOS GOLPES MÁS CONTUNDENTES CONTRA LA CORRUPCIÓN



Este operativo ha sido señalado como uno de los más significativos contra la corrupción durante la administración de Sheinbaum. La presidenta recalcó que no habrá excepciones, incluso si los implicados tienen vínculos familiares con exfuncionarios.