5 señales para identificar si es amor o costumbre

Al principio de las relaciones a los problemas se les enfrenta en pareja, entre los dos unidos, y es por eso que se resuelven más fácilmente, pero a medida que el tiempo pasa, lo que antes se solucionaba sin dificultad suele representar una carga más pesada debido a que cada uno trata de solucionarlo por sí solo.

Una de las principales causas del distanciamiento entre las parejas es la monotonía, problema que surge sin que se tenga idea que se está padeciendo hasta que, en muchas ocasiones ya es demasiado tarde y lo más sano suelen ser las separaciones.

La monotonía no depende del tiempo de relación que lleve la pareja, sin embargo, por lo general se agudiza cuando ya son varios años de convivencia, pero esto no exenta a las nuevas parejas de ella.

A continuación te enumeramos 5 de las señales más comunes para que identifiques si tu relación de pareja está unida por amor y ya solo es costumbre.

1. Hacer planes sin tu pareja

Cuando la conexión se debilita, no existe mucho interés por compartir momentos juntos y se opta por planear espacios donde tu pareja no tendría cabida, debido a que se cree que el estar con él o ella suele ser aburrido y se buscan nuevas experiencias que satisfagan ese vacío.

Pero eso tampoco quiere decir que cada persona no deba tener su espacio, simplemente es que antes había actividades que comúnmente se realizaban en pareja y ahora se prefiere hacerlas cada quien por su parte.

2. Ya no comparten sus vivencias

Si antes se platicaban todo lo que les ocurría en su día a día y ahora ya no lo compartes con esa persona "especial" que está a tu lado, es muy probable que la monotonía ya esté afectando la relación.

Si en cambio prefieres platicar todos esos detalles de tu acontecer diario con tus amistades, probablemente es porque ya no te importa lo que tu pareja piense o no valoras su punto de vista.

3. La distancia crece a pesar de estar juntos

Una de las señales del distanciamiento en las parejas es que la comunicación se va perdiendo y si antes le comentabas algo que no te parecía correcto de su actuar o su persona, algún defecto, para tratar de mejorarlo, ahora simplemente lo ignoras porque ya no te importa su cambio.

Solo dejan que el agua siga su cauce, hasta que el represo revienta, que en este caso es cuando uno de los dos explota y termina definitivamente la relación.

4. Imaginas tu futuro sin tu pareja

Si antes siempre anhelaban compartir la vida juntos "hasta que la muerte los separe", y ahora todos esos sueños parecieran pesadillas, ya no te sientes cómodo o cómoda pensando en planes a futuro con tu pareja, seguramente se debe a que la rutina que llevan suele ser muy estresante y nada divertida, por eso empiezas a pensar que no es como te imaginas pasar el resto de tus días, por eso muchos prefieren darle vuelta a la página y continuar en busca de nuevas aspiraciones.

5. Te molesta todo lo que antes disfrutabas

Puede ser que antes aspectos de tu pareja que te parecían divertidos o no tanto así, más sin embargo, los tolerabas y ahora te incomodan o simplemente no los soportas es porque seguramente el amor entre ambos ya no existe y siguen unidos por un pequeño y diminuto hilo que es la costumbre.

A pesar de presentar todas estas señales en una relación de pareja se pudiera corregir poco a poco, siempre y cuando exista la convicción y disposición de ambas partes de que quererlo hacer.

Si el amor que existió una vez se convirtió en costumbre, también esa costumbre puede transformarse nuevamente en amor, solo que el camino para lograrlo es mucho más difícil y hasta desgastante.