3 restaurantes con temática deportiva en la CDMX para celebrar el Día del Padre 2025 | Precios

Si quieres celebrar el Día del Padre de una manera emocionante y diferente, debes ir a uno de estos restaurantes en la Ciudad de México.

Se trata de restaurantes con temática deportiva que ofrecen una experiencia única para disfrutar con papá. Combinan decoraciones futbolísticas con deliciosas comidas, ofreciendo una experiencia única e inolvidable.

¿CUÁLES SON LOS RESTAURANTES CON TEMÁTICA DEPORTIVA DE CDMX?

1. San Petter: El rey del come todo

Se trata de un sportbar, ideal para comer y ver deportes junto a tu papá. Además, puedes comer todo lo que deseas por $239. Se encuentra ubicado en Av. Cuitláhuac 3134, Clavería, Azcapotzalco, 02080, CDMX. Atiende de lunes a miércoles de 12:00 a 22:00 hrs, jueves 12:00 a 23:00 hrs, viernes y sábado de 12:00 a 00:00 hrs, y domingo de 12:00 A 22:00 hrs.

2. Isla Bamboo

Para los padres fanáticos del Cruz Azul, este lugar les encantará. Cuenta con un menú espacial para el Día del Padre y está ambientado con fotografías y elementos del club Cruz Azul. La carta es muy variada y encuentras opciones desde los $105 hasta los $990. Está ubicado en Lindavista 232, Lindavista Nte., Gustavo A. Madero, 07300 CDMX.

3. Buffalo Wild Wingss

Posee un ambiente 100% deportivo y cuenta con pantallas donde podrás ver los partidos más importantes. Además, tiene promociones especiales para fechas importantes como el Día del Padre. Los platillos poseen una gran variedad de precios que van desde los $239 hasta los $439.

Tiene múltiples direcciones, pero lo puedes encontrar en Av. Fortuna, No. 334 Local Buffalo Wild Wings No. CR.03 Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero CDMX. Atiende de lunes a miércoles de12:00 pm a 11:00 pm, de jueves a sábado de 12:00 pm a 12:00 am y domingos de 11:00 am a 11:00 pm.