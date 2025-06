Estos son los bolsos que se usarán en vacaciones este verano 2025: ¿Cómo conseguirlos?

Más allá de un simple accesorio, el bolso se ha convertido en una pieza clave para las salidas, paseos y las vacaciones, en especial las de verano que están por iniciar. Este 2025, las tendencias apuestan por diseños versátiles, materiales resistentes y colores que celebran la temporada con energía.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la nueva colección Kipling Summer, que ha conquistado por sus estampados vibrantes y tejidos funcionales. Sus bolsos están fabricados con materiales tipo toalla, suaves y absorbentes, ideales para resistir la arena y el agua.

BOLSOS QUE MARCARÁN TENDENCIA ESTE VERANO 2025

BOLSO RECTANGULAR

Ideal para escapadas a la playa, este formato es perfecto para quienes buscan espacio sin perder estilo. Permite guardar desde la toalla hasta los objetos esenciales del día sin sacrificar comodidad.

ESTAMPADO TROPICAL

Palmeras, flores y colores selváticos se apoderan de los diseños veraniegos. Los bolsos con estampados tropicales no solo aportan alegría al outfit, sino que son perfectos para el mood relajado de las vacaciones. En su versión crossbody, además, ofrecen libertad de movimiento y practicidad.

COLORES VIBRANTES

El verano 2025 se tiñe de tonos intensos y originales como el rojo, amarillo y azul. Estos colores no solo están de moda, sino que también ayudan a destacar cualquier look, dándole un aire fresco y juvenil.

ESTUCHE COMPACTO

Imprescindible para quienes no quieren dejar atrás su rutina de cuidado personal. Un estuche compacto permite llevar ordenadamente el protector solar, skincare y pequeños artículos, facilitando el acceso a lo esencial durante el día.

MATERIALES RESISTENTES Y CON TEXTURA

La funcionalidad se convierte en prioridad. Los materiales suaves pero duraderos, como los utilizados por Kipling, permiten que el bolso soporte condiciones como el agua o la arena sin perder su forma ni estilo.

¿DÓNDE CONSEGUIRLOS?

La colección de verano de Kipling ya está disponible en las boutiques de la marca y en su tienda en línea: www.kiplingmexico.com. Con estas opciones, no hay excusa para no renovar el look con un bolso que combine con los mejores outfits de la temporada.

El verano está por comenzar, y con él la oportunidad de lucir accesorios funcionales, con carácter y mucho color.