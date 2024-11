25N: ¿Qué es el gaslighting? Esto dice la UNAM

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, fecha que desde 1999 busca eliminar todo tipo de acciones violentas. Recordemos que la violencia no es solamente física, se puede desarrollar de diversas formas, dejando un daño difícil de revertir.

Dentro de los tipos de violencia que existe, se encuentra el gaslighting, una manipulación psicológica que busca hacerte sentir insegura de lo que piensas y de tu salud mental. Ante tal situación, te revelaremos en qué consisten dichas acciones y cómo identificarlas según la UNAM.

¿CÓMO IDENTIFICAR EL GASLIGHTING?

Para identificarlo fácilmente, primero debemos conocer su definición o la forma en que se desarrolla. Sencillamente, el gaslighting es una violencia emocional, en la que se generan actos de manipulación para provocar cierta duda en el juicio de la víctima, creando sentimiento de confusión.

Dicho término se tomó, por el título, de la obra teatral "Gas Light" (1938), en la que un hombre, manipula a su esposa para hacerla creer que está loca y quitarle toda su fortuna, historia que posteriormente sería llevada al mundo cinematográfico.

La UNAM menciona que suele ocurrir dicha violencia en relaciones de pareja, aunque también es posible que se desarrolle en el ámbito laboral o entre amistades. Dentro de un artículo de la universidad, mencionan que dicha violencia se puede observar en las siguientes acciones:

Manipular para que la víctima que está perdiendo el amor por su pareja por errores que ha realizado.

La víctima sea alejada de su círculo de amistades y familia.

Insinuaciones de infidelidad.

Atribuirle a la víctima que padece algún problema mental.

No darle importancia o minimizar sus sentimientos.

En una publicación realizada por el INEGI, se muestra que durante el 2021, las mujeres de 15 años o más, recibieron más violencia psicológica, superando visiblemente la violencia sexual, económica y física. Incluso dicho tipo de violencia, superó los números de las estadísticas del 2016.

¿QUÉ HACER AL SER VÍCTIMA DE GASLIGHTING?

En el mismo artículo de la UNAM, se menciona que, en caso de sufrir esos actos de violencia, es importante que no cubramos esos actos y que no se justifiquen con acciones de amor, recordemos que la manipulación no debe ser permitida.

Ante los primeros signos de gaslighting, hay que solicitar ayuda de personas cercanas a nosotros, ya sean amigos o familiares, además de pedir el apoyo profesional. Aunque es una violencia que no deja marcas físicas, es capaz de dejar una huella a nivel emocional, por lo que es importante salir y dejar esa relación lo antes posible.

Fuente: X @UNAM_MX

Tu seguridad y bienestar es importante, ahora te será más fácil identificar el gaslighting con la información de la UNAM en el marco del 25 de noviembre. No dejes que nadie manipule tu forma de pensar y sentir, ante cualquier indicio de violencia, sal de ahí.