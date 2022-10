¿Y la sociedad cuándo actuará?

Con todos los niños pecho a tierra, ella repetía una y otra vez, quizá también con el Jesús en la boca:

"No se muevan, por favor. Todos abajo. No pasa nada. No pasa nada. No se muevan, por favor. Todos abajo, nada más. Ahorita va a pasar. Solo tenemos que estar abajo y en silencio porque tenemos que escuchar".

El video que muestra a los inquietos pequeños hablar casi sin parar, víctimas del nerviosismo, es solo el "coro" de la voz alta de las metralletas.

Ya después las autoridades aclararían que la balacera había sido cerca del plantel y que de la misma se derivaron "distractores que vulneran la percepción de la gente".

Vaya manera de llamarle a un problema que sube de tono día a día.

Y tiene razón el Comité Ciudadano de Seguridad en Sonora en su comunicado sobre los hechos, en el sentido de que son momentos de actuar todos, autoridades y ciudadanos, para resolver este grave problema social.

El organismo planteó:

"Condenamos el ataque armado ocurrido en las inmediaciones de la escuela primaria Mario Silva Cortez en Empalme, Sonora.

"Cuando hay avances, por mínimos que sean, los reconocemos sin regateos sabedores de lo difícil que hoy en día es enfrentar a la delincuencia; los peligros, recursos, capacidad de fuerza que implica.

"Sin embargo, cuando atestiguamos sucesos como el de esta tarde y el de días pasados en Guaymas, nadie debe quedarse callado, ni al margen.

"Ataques armados donde se pone en riesgo a niños y niñas es una afrenta contra la seguridad y tranquilidad de las familias sonorenses.

"Tenemos la responsabilidad de pedir a las autoridades no sólo una investigación exhaustiva sino dar con los responsables y castigar con todo el peso de la Ley este terrible hecho.

"...Pero, ante todo, definir de una vez por todas una estrategia para proteger a los ciudadanos inocentes, especialmente niños y niñas.

"Pedimos establecer protocolos y líneas especiales y específicas de protección a su salud mental; cuidar su niñez y su futuro como lo más preciado en nuestra sociedad es ahora otra tarea primordial ante los tiempos que vivimos. Si antes no se hacía, llegó el día de empezar sin pretextos.

"Es momento de sumar y no de restar, de unirnos y apostarlo todo por Sonora".

Hasta aquí el comunicado y la convocatoria para que entre todos encontremos soluciones. Si bien buena parte de la salida está en el Gobierno, sobre todo si se decide a echar de sus filas a los corruptos aliados a la mafia, la sociedad tiene que actuar también.

No he visto a las organizaciones empresariales, magisteriales o sociales convocar para ganar las calles. Tampoco las aportaciones para reforzar la seguridad. Todos, todos, estamos a la espera de que la respuesta venga solamente del Gobierno, aunque sea con abrazos.

O ayudamos ahora o perdemos a Sonora para siempre.

Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com