Tiburones: entre frío y calor

Los tiburones no la llevan bien con el calor. El frío es lo suyo. Por eso, con las reservas del caso, los pescadores sureños podrán sentirse más o menos tranquilos durante la temporada que prácticamente ha iniciado con el arribo de la Semana Santa de este año. Pero de entrada también convendrá señalar que eso de que las altas temperaturas alejan de la playa a los escualos, no es una seguridad que deba asumirse con la mayor complacencia del mundo.

Al parecer, se trata de una mezcla de certeza con presunción que, en los hechos aquí en el sur de la entidad, ha ofrecido la evidencia de que las altas temperaturas dejan a los tiburones mar adentro. En este sentido, sí cabe dar por cierto que los avistamientos de escualos, por ejemplo, se han reducido significativamente a lo largo de este tiempo, y con ello se ha minimizado también el peligro para quienes hacen trabajo en el mar.

No en balde, entonces, está en curso un respiro o alivio entre quienes viven de la pesca en el sur de la entidad. Insístase en que no deja de ser una buena nueva que durante las últimas semanas no se han producido avistamientos de tiburones. La esperanza es que no los haya nunca más. No cabe ninguna necesidad al respecto. Debe recordarse que los avistamientos y ataques de tiburones se han producido cuando el clima ha estado frío. Habría que ahondar un poco más en esta explicación. Pero en principio vale reconocer que ciertamente el factor clima, en una de sus variables (el frío), ha marcado las apariciones de escualos en el sur de la entidad.

Sin embargo, en uno u otro sentido, debe entenderse que, en ahorro de situaciones dolorosas o lamentables, nadie de todo ese mundo que está ya, o estará a partir de hoy, vacacionando en playas regionales, deberá cuidar no adentrarse mucho en el mar, en lo que deberá entenderse como uso de razón o buen juicio. Con aprecio por el frío o desgano por el calor, un tiburón desorientado no dejará de ser lo que es cuando tenga que evidenciarlo en acatamiento de su naturaleza.

Mientras tanto, en estas alturas, y en lo que es ya prácticamente la mitad de la Semana Santa correspondiente a este año, se espera la parte fuerte de una temporada como la de hoy. Al parecer, uno de los lugares que registrará una mayor concentración de visitantes, es Huatabampito, de suyo siempre favorecido por la simpatía ciudadana que aprecia y reconoce la singularidad y atractivo de sus playas. Hoy ese mismo afecto deberá ser (o está siéndolo ya) por partida doble o triple.

No es para menos. En Huatabampito, como bien se sabe, recién se construyó, en obra del gobierno estatal, un atractivo malecón que incrementó todavía más el gusto por visitar la que de suyo ha sido tradicionalmente una reconocida playa sureña. Al parecer, en estos momentos todo mundo en el sur del estado (y de un poco más allá de la entidad) quiere conocer el malecón. El interés en ese sentido resulta más que manifiesto.

Ciertamente, no debe ser para menos, si se toma en cuenta primero la vistosidad de la obra, y después el significado que representa para que Huatabampito empiece a consolidarse como un lugar turístico de primera magnitud. Este es un objetivo que desde hace mucho tiempo debió ser encaminado, habida cuenta de las características de esta playa sureña. Al parecer, finalmente ha empezado a robustecerse ese afán.

No es fácil entender cómo al paso del tiempo se dejó en desperdicio turístico pleno (por decirlo así) un lugar como Huatabampito. Sin embargo, al parecer, como queda dicho, parecería que la perspectiva en este sentido empieza a modificarse. La construcción del malecón tendría que verse en el marco de esa intención que puede resultar de un gran beneficio social y turístico para el mismo y agradable lugar.

Cabe esperar, sin embargo, que no se quite el dedo del renglón en lo que debe ser propio asumir como el lanzamiento de Huatabampito. De suyo, en la vida los hechos que importan no suelen darse a menudo por generación espontánea. Ha de ser preciso planificarlos y asumirlos en su significado. La sencillez de este planteamiento no debería inquietar nunca a nadie bajo ninguna circunstancia.

Finalmente, valga decir que avanzan rápido los días de la Semana Santa de hoy. Disfrute este tiempo si usted está en tiempo vacacional. E igualmente si no es así.

