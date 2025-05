Sobre política y vacaciones

Quién sabe qué tan propio pueda ser ocuparse de asuntos políticos en días como los de hoy. En principio, esta reserva, en una acepción general, podría resultar válida para quizá, razonablemente eludir el encuadre de temas que tienen que ver con rutinas que suelen ser propias de casi todos los días, por lo que valdría la pena soslayarlos como ajenos a un calendario tan particular o propio como el que ya está corriendo. Sin embargo, por más que alguien busque eludir esta particular temática, no podrá negar que la política, por sobre todo aquello que se quiera decir en contrario, suele ser todavía una especie de oxígeno o alimento para muchísima población interesada en el tema, ya sea con reservas o plena aceptación espiritual y práctica. Quizá las cosas al respecto ya no sean como antes, pero es evidente que todavía este quehacer despierta ánimo o interés que no es posible ignorar de buenas a primeras.

En un contexto así, y en una perspectiva local, vale tomar nota, por ejemplo, de que el Partido Verde Ecologista tiene nueva dirigencia municipal en Navojoa, la cual está encabezada por Berenice Jiménez Hernández en modalidad de presidenta, y quien ha sido regidora del Cabildo local y candidata a la Alcaldía. Como es posible inferirlo, éstas no dejan de ser, sin duda alguna, buenas cartas de presentación.

Jiménez Hernández reconoció que es un honor asumir la dirigencia local del Partido Verde Ecologista. "Tenemos metas y objetivos trazados", dijo. Al mismo tiempo, ponderó la importancia de seguir con los cambios que se requieren. Reconoció que en su equipo de trabajo hay perfiles experimentados para reforzar la representatividad de su partido tanto en Navojoa como en todo el sur de Sonora. He allí los propósitos de Berenice Jiménez Hernández al tomar en la "Perla del Mayo" la dirigencia del Verde Ecologista.

De los demás partidos políticos es poco o nada lo que se sabe sobre su quehacer, si es que realmente están llevando a cabo algún trabajo en la materia. Obviamente en este enfoque no debe incluirse a un partido como Morena, al que debe bastar y sobrar con que sus siglas sean las que gobiernan en el Municipio (además de en casi todo el país, como se sabe). Con respecto al PRI local hay una serie de rumores. El principal es el que notifica el cambio en su directiva municipal, pero sin que haya confirmación oficial al respecto. Y es probable que mucho menos la pudiera haber en días como los de hoy.

Mientras tanto, no por sabido deja de asombrar, y más en una coyuntura como la que ya abrió pleno curso, el hecho de que Huatabampo es un Municipio con importantes lugares playeros. Vale poner de realce esta circunstancia al amparo del tiempo que corre. En la lista respectiva, están, por ejemplo, Las Bocas, Bachoco, Huatabampito, Yavaros y Camahuiroa.

No falta quien siga creyendo todavía que, por ejemplo, Las Bocas es un lugar perteneciente a Navojoa. No es así. Pero dan ganas de suponerlo por el modo en que moradores de la "Perla del Mayo" terminaron históricamente por fijar casas o residencias de playa en ese balneario propio de la Tierra de los Generales. Por su lado, la población de este lugar no debió batallar mucho para encontrar una morada playera como Huatabampito.

Año con año, y como resulta propio que sea así, las autoridades regionales definen rápidamente la conveniencia o el exhorto de que en una semana como la de hoy se logre un generalizado saldo blanco. Es decir, un recuento de hechos donde no haya nada que lamentar de una u otra manera. Ojalá que este propósito se logre esta vez sin mayores complicaciones.

Para ello están en curso ya diversas recomendaciones que valdrá mucho la pena sean acatadas por quienes de una u otra manera deban hacerlo en este transcurrir de días. No son pocas esas recomendaciones, pero se entiende que nunca estará de más tomar nota de su pertinente y cabal significado. Quizá este no sea el espacio para notificarlas, pero de todas maneras no será impertinente, sino al contrario, citar algunas de esas recomendaciones: respetar los límites de velocidad, observar los señalamientos de tránsito, obligación de motociclistas para utilizar casco protector, no conducir en estado de embriaguez y, vale suponer, todas las demás que resulten apropiadas o de sentido común.

Y una recomendación más que cobró vigencia o necesidad en tiempos recientes: no bañarse en mar profundo ante la eventual presencia de... tiburones. Habrá señalamientos en las playas para alertar sobre este terrible peligro latente en las aguas del sur. Los avistamientos de escualos que se han registrado son la mejor invitación para evitarlos. En un listado como este habrá que decir que los bañistas igualmente tendrán que cuidarse de las históricamente clásicas aguamalas y mantarrayas. Que la pase usted bien...

armentabalderramagerardo@gmail.com