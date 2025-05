Poco a poco se asienta lo que podría asumirse como el transcurrir inicial del presente año. Sin embargo, el primer trimestre de 2025 no fue bueno. Al mismo tiempo, el panorama para los próximos meses es muy difícil e incierto. Un señalamiento como el anterior fue planteado por Guillermo Peña Enríquez, dirigente en Navojoa de la Confederación de Trabajadores de México.

Difícil e incierto son dos términos no precisamente agradables para definir o atisbar un devenir inmediato o lejano. Sin embargo, debe ser preciso utilizarlos cuando el significado que traslucen podría ser útil para entender una determinada circunstancia. Resulta mucho mejor asumir esta perspectiva cuando proceda abordar un estado de cosas laboral que sea preciso poner en claro hasta donde haya que hacerlo.

De este modo, no debe ser posible ignorar que, como plantea Peña Enríquez, algunas maquiladoras regionales han disminuido su producción. Esta circunstancia indujo ya recortes de personal. El dirigente cetemista navojoense fue directo: "No sabemos qué tanto haya influido en ello la política arancelaria de Estados Unidos, pero el hecho es que desafortunadamente esas empresas están enfrentando una especie de retracción".

Pero está también la escalada de precios, como lo reconoció Peña Enríquez. Este es otro "punto negativo" del primer trimestre del año, con aumentos desproporcionados en muchos productos y servicios, dijo. Aunque reconoció los esfuerzos desplegados por el Gobierno Federal en materia salarial. Admitió, empero, que esta actitud no servirá de mucho si el costo de la canasta básica sigue incrementándose.

Es obvio que un mayor control de precios ayudaría en este sentido para evitar su alza. Estos controles tendrían que llevarlos a cabo los sectores empresariales y el propio Gobierno. "Donde haya más compromiso y solidaridad con los trabajadores", definió Peña Enríquez. Una táctica de esta naturaleza puede y debe servir. Lo único que habría que hacer es llevarla a cabo con justa y razonable aplicación.

En días recientes en este espacio se han abordado diversos temas que tienen que ver con Huatabampo. Tuvo que ser así por la misma e interesante naturaleza de esos asuntos, dotados (vale suponerlo) de un marcado interés público. En un contexto así, trascendió recientemente que, en varias comunidades rurales de ese Municipio, han aumentado los problemas que tienen que ver con el desabasto de agua potable.

Incluso, se sabe que hay lugares como La Escalera, Etchoropo, La Unión, además de otros, que tienen muchos años de estar "batallando" con el suministro del bien llamado vital líquido. El problema es muy grave, advirtió Antonio Estrella Gutiérrez, dirigente local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Tan debe serlo que pidió a las autoridades que se "pongan las pilas", sin dejar de recordar que "ahí viene el calor".

Podría pensarse que ese clima caluroso ya llegó a cumplir puntualmente la cita suya veraniega de cada año. En un contexto como el que se describe, se entiende que en Huatabampo hay lugares a los que el Gobierno municipal envía pipas con agua, como una forma de ayudar a la población con este suministro, el cual se cumple una vez a la semana. No puede ignorarse la utilidad o el beneficio de tal disposición. Pero es claro que no debe ser suficiente por el tamaño del servicio de que se ocupa.

Los problemas por el agua en comunidades huatabampenses no son precisamente de ahora. Tienen años de estar sucediendo. Pero el enfoque más inmediato es que, por lo visto y sabido, no se ha generado poder humano o político capaz de resolverlos de una manera definitiva, o por lo menos hasta donde sea posible hacerlo. De suyo esa problemática suele ser materia prima natural en toda campaña política o electoral.

Sin embargo, debe tratarse de una especie de problemática sobrenatural porque todavía es tiempo, por las razones que sean, de que, como queda dicho, no se le encuentra la solución que procede. Una solución que, por supuesto, también hay que entender que no debe resultar fácil adoptar de buenas a primeras por la inversión que es preciso aplicar. Aunque también hay que considerar, en primer orden, la gravedad social del conflicto a que se alude, es decir, el suministro de agua que no se cumple a plenitud.

El derecho al agua tiene, ciertamente, un carácter primordial. Convendría por eso que, los problemas que tienen que ver con el desabasto existente en comunidades rurales huatabampenses, dispongan de una pronta solución. Así vale esperarlo.

armentabalderramagerardo@gmail.com