Percance en la carretera

El sábado anterior se produjo un impresionante percance automovilístico en la carretera federal a la altura de Bacabachi, al sur de Navojoa. En las proximidades de unos topes, una camioneta procedente de California, y que se dirigía a Sinaloa, chocó por alcance a un tráiler. El conductor de una segunda camioneta logró frenar y evitó que el accidente no resultara con mayores proporciones de las que de todas maneras terminó por alcanzar: cuatro personas lesionadas, dos de ellas de gravedad.

En circunstancias como las descritas, comenzó en la geografía sureña el periodo vacacional de Semana Santa correspondiente al presente año. Nunca será deseable, por supuesto, tomar nota de aperturas tan lamentables como la descrita. De aquí la importancia de acatar la exhortación del organismo de Bomberos navojoense para que los automovilistas no pierdan de vista diversas indicaciones que han de resultar propio atender en extremo.

Son las mismas de siempre en circunstancias como las de hoy, y en realidad aplicables cada vez que se esté a cargo de un volante vehicular. Las recomendaciones resultan ciertamente obvias, pero todas entrañan un gran valor existencial si hay determinación para atenderlas con exactitud. He aquí algunas: Manejar con precaución, usar cinturón de seguridad, no tripular cansado, no ingerir alcohol o cosa que se le parezca (ésta la acaba de inventar uno) y atender todos los señalamientos de Tránsito.

En lo dicho: nada del otro mundo. Pero el único problema, históricamente hablando, ha sido acatar dichas recomendaciones. Eso es todo. No es posible que un oficial de Tránsito esté en permanente vigilancia o acecho de los automovilistas para que éstos no se salgan del librito en la materia. Aquí tiene que haber una responsabilidad propia e ineludible por parte de quienes asumen tomar un volante siempre, pero un poco más en una temporada de asueto con caminos y carreteras en donde se observa sobresaliente concurrencia.

A propósito; en el marco de un contexto general como el anterior, en Álamos las autoridades municipales dieron a conocer el operativo de seguridad correspondiente a la Semana Santa de este año. Para ello, áreas como las de Seguridad Pública, Protección Civil, Salud Municipal y Turismo, marcaron diversas y conducentes estrategias y acciones para que el periodo vacacional marche con orden y tranquilidad.

Eso es lo que cabe esperar. Álamos es un acreditado Pueblo Mágico que sin duda empezó a serlo muchísimo antes de que existiera oficialmente esta denominación. En su ámbito, un tiempo como el propio de la Semana Mayor, es algo especial y significativo. El año pasado, por ejemplo, tuvo una concurrencia turística estimada de 32 mil personas, una cantidad de visitantes que se espera superar en esta ocasión. A nadie sorprenderá cuando ocurra esa evidencia.

No está de más recordar en este apunte que los lugares turísticos de Álamos más concurridos, son los siguientes: El Chinal, Los Muertos, Tapizuelas, Basiroa y Macoyahui, entre otros muchos más. Cabe hacer notar que a la entrada de la ciudad habrá un módulo de atención con información turística. A la hora de la hora, una demarcación como Álamos no necesita que se realce mucho el tenor de sus atractivos ambientales. Éstos han estado allí por largo y glorioso tiempo. Y allí seguirán durante y más allá de estos particulares días.

La referencia política de hoy viene del exterior. Y está a cargo de un personaje que no tiene consigo una gracia o simpatía generalizada ni cosa que se le parezca, lo cual sucede por razones que están más allá de la obviedad. En efecto, Donald Trump parecería estar empeñado en terminar por caerle mal a una abultada parte de quienes habitan este mundo. Y todo, como se sabe, por su llevada y traída política de aranceles, la que ya debe ser soñada en todos los confines terráqueos.

Sin embargo, parecería que el presidente de Estados Unidos no pierde tranquilidad ni ánimo, así sea en la apariencia. Por ejemplo, recién acaba de afirmar que está en "plena forma". Tiene 78 años de edad y se ha sometido a lo que fue descrito como su chequeo médico anual desde que ocupa la Casa Blanca por segunda ocasión.

Trump se definió de la siguiente manera ante periodistas en fecha reciente: "Un buen corazón. Una buena alma. Una muy buena alma". No hay dato sobre cómo tomaron los reporteros esta excelsa y caritativa descripción de Trump sobre sí mismo. Es decir, no se sabe si rieron a mandíbula batiente o quedaron solemnemente impresionados. Trump es Trump, sin duda.

