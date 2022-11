Las sinergias para Sonora

Como para no creerse por algunos analistas, el comportamiento que está teniendo la economía mexicana en su cierre del año, porque a pesar de lo positivo de la numérica de la paridad y la llegada de inversión extranjera, la inflación sigue teniendo bastante presencia y que no cerrara a la baja y puede que pase al siguiente...... Como que todavía sigue el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, apostándole al incremento de las tasas de interés para detener la inflación en tres cuartos de punto, pensando que este es el mecanismo adecuado para que ya no se muevan los precios...... En estos tiempos de crisis de suministros y de recomposición de las economías mundiales en bloques regionales, la gestión y operación de terminales de contenedores se ha convertido en una importante actividad empresarial en el avance de la cadena logística global y que el Puerto de Guaymas debe de aprovechar.