Terminados los días de asueto, los cuales, para quienes somos creyentes deberían ser vistos como un momento para la reflexión, el agradecimiento y reencontrarse con los propósitos de cada una de las personas, la vida continúa su paso inagotable hacia el progreso de los días, mismos que no han dejado de dar paso a noticias y acontecimientos que habrán de impactar en los meses venideros en la vida de todos.

Hay quienes afirman que la historia tiene una forma circular, es decir, los acontecimientos del ser humano se repiten conforme el paso del tiempo, asegurando con frases que van desde la afamada: "quienes no conocen su historia, están condenados a repetirla" y, "la historia no se repite, pero a veces rima", las cuales, no hacen otra cosa más que asegurar que los acontecimientos del pasado tienden a repetirse en distintos momentos de la historia, por lo que, voltear hacia el pasado y entender los fenómenos sociales de años anteriores nos puede ayudar a entender el presente, pero, sobre todo, a darnos una idea más clara de lo que nos depara el futuro.

Se trae a colación lo anterior debido al reciente avance de una teoría que comparten diversos especialistas económicos, politólogos y diplomáticos, sobre las similitudes que encuentran en materia de geopolítica y economía entre la convulsa década de 1930 y la actual, misma que, habremos de desmenuzar a continuación para hacer una radiografía de las similitudes y diferencias con la época actual.

La década de 1930 fue conocida como la más compleja del siglo pasado, luego de que, por diversos motivos, estallaron diversas crisis económicas que derivaron en el mayor conflicto bélico de la historia conocido como la Segunda Guerra Mundial que comenzó en 1939 con la invasión de Alemania a Polonia.

Pero bien, comencemos por partes, podemos citar el inicio de dichos conflictos con la crisis de 1929 conocida como "La Gran Depresión", la cual, hizo colapsar los mercados a nivel mundial generando así una cadena de situaciones adversas en materia económica a lo largo del mundo entero, similar a lo ocurrido en 2020 con la pandemia Covid-19, en la que los mercados mundiales sufrieron una recesión con caídas en precios como el del petróleo entre otros productos.

Asimismo, esto generó el ascenso al poder de liderazgos guiados por proyectos con tintes nacionalistas y populistas que, acostumbrados a hacer valer su palabra sobre las leyes, fueron brincando barreras para adentrarse en decisiones histriónicas como la imposición de aranceles al mundo entero, cuestión que, al igual que en la actualidad, se vivió en 1930 con la aplicación de la Ley Arancelaria Smooth-Hawley con tasas del 20% a las importaciones a Estados Unidos, lo cual, no hizo más que empeorar la situación.

Debido a lo anterior, no son pocos quienes afirman que esta tendencia de bloques políticos en los que se encuentra por una parte Estados Unidos y, por la otra, China, puede desencadenar una serie de conflictos que escalen a niveles no vistos por nuestra generación, ya que, como lo comentó la firma de investigación y consultoría económica más antigua de Estados Unidos, ITR Economics, las condiciones de 1930 comparadas con las de la actualidad obligan a tomar decisiones para prepararse para posibles escenarios similares a los vividos con anterioridad.

Sin duda, la llegada de nuevas formas de diplomacia y política han llegado para quedarse, y serán los mejores preparados quienes habrán de salir bien librados ante momentos complejos y convulsos que se avizoran en el panorama internacional.

