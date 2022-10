Inconformes del PRI

Aproximadamente en 1987 surgió en el PRI la llamada Corriente Democrática en la que participaron Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Rodolfo González Guevara, entre los principales.

Como no se definieron reglas claras, democráticas, para la elección del candidato de ese partido, los críticos salieron de las filas tricolores y en su momento serían los fundadores de lo que conocemos como Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por supuesto, los partidos políticos nunca han abandonado sus prácticas antidemocráticas y es por ello que las elecciones más recientes han enviado al PRI a sitios lejanos de aquellos primeros lugares que alguna vez ostentara con ayuda del voto popular.

Pasaba entonces que, como ahora con Morena, muchos nos preguntábamos cómo es que un partido tan irrespetuoso de sus militantes seguía teniendo el apoyo de buena parte de la población. En los "apoyos" clientelares, sobre todo a los más pobres, se puede encontrar una respuesta.

Pero resulta que ahora Sonora es sede del inicio de un movimiento similar al de aquellas épocas, guardadas las proporciones.

Zaira Fernández Morales y Pascual Soto Espinoza, quienes en su momento fueron aislados de la contienda interna por la dirigencia estatal del PRI, anunciaron este lunes la creación del Movimiento de Priistas Inconformes.

Aunque buscan dar voz a las inconformidades al interior del tricolor, también canalizarán las inquietudes de quienes están irritados por el gobierno de Morena.

Se busca, dijeron, un nuevo rumbo de la política practicada en Sonora, pues muchos ya no sienten estar representados por su partido y mucho menos por el Movimiento de Regeneración Nacional.

Si confiamos en que estos dos jóvenes políticos hablan con el corazón en la mano y no de los dientes para afuera, se tiene que decir que eso representa, de entrada, una verdadera fortaleza para ellos porque jamás dicen que quieren destruir a su partido sino, todo lo contrario, alejarlo de las prácticas antidemocráticas que por años le han identificado, pero mas durante la actual dirigencia nacional encabezada por Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

Y habla bien de ellos porque no reniegan del partido sino de sus malos dirigentes, al contrario de algunos que, como Omar Guillén Partida, ex diputado por el PRI, ahora que busca ser de nuevo candidato no quiere que se le relacione con esas siglas porque dice que él es más bien un ciudadano.

Adorador de los reflectores, Guillén Partida fue beneficiario de las medidas antidemocráticas del PRI, pero ahora parece ser que quiere emprender la huida, ya sea hacia Movimiento Ciudadano o bien hacia Morena, a como se dejen venir los vientos electorales de 2024. Acomodaticio, pues.

"Los priistas no están de acuerdo con el actuar del Dirigente Nacional, Alito Moreno. Los priistas quieren trabajar en la construcción de una verdadera oposición. Los priistas no quieren ser un partido satélite de Morena. Por lo anterior es que nosotros vamos por la dignidad del PRI, por eso nosotros vamos a trabajar en escuchar a todas las voces", señalaron Fernández Morales y Soto Espinoza.

Afirmaron que el Movimiento de Priistas Inconformes "busca a establecer un vínculo real con partidos políticos, grupos empresariales, académicos y sociedad civil, para juntos conformar una alianza en el estado y construir en conjunto una alternativa para hacer frente a los malos gobiernos de Morena.

"En estos tiempos la unión de la oposición es totalmente indispensable para ser un real contrapeso a las políticas dictadas desde Palacio Nacional, por un presidente que de manera irracional maneja el destino del país. Por ello debemos darnos a la fundamental tarea de agrupar las fuerzas políticas opositoras a las formas de gobernar del actual régimen, debemos crear esa alternativa de votación, una alternativa de propuestas y de soluciones ante las adversidades que enfrenta tanto nuestro Estado como nuestro país. Convoquemos a una participación mixta en las futuras elecciones, en conjunto formemos una nueva forma de gobernar y adoptemos las formas que necesita nuestro país", establecieron.

Esa es la postura de un naciente organismo al interior del PRI. Ya veremos cuánto resisten cuando la embestida interior y la exterior los ponga a prueba.

Ojalá no sean llamarada de petate o flor de un día sino que lleven a Sonora a mejores niveles democráticos. La sociedad lo pide a gritos.

Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com