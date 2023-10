Gobierno de Navojoa

Si a alguien (personal o institucionalmente) en un momento determinado le "llueven" demandas en contra, quiere decir, entonces que se encuentra en serios problemas. Tal es el caso, por lo visto, del Ayuntamiento de Navojoa.

De esta suerte, impresiona tomar nota pública de que este conglomerado gubernamental afronta actualmente por lo menos 120 juicios en su contra. Se trata en esencia de impugnaciones laborales y mercantiles. Como es obvio suponerlo, tales alegatos han puesto en peligro la de por sí deteriorada salud financiera del gobierno navojoense.

El regidor morenista Guillermo Ortega Ruiz (un buen regidor, lo que sea de cada quien), abordó en público el tema que nos ocupa. Relató, por ejemplo, que en días pasados el Cabildo solicitó la relación de demandas que enfrenta actualmente el gobierno navojoense. Como ya quedó dicho, son 120 los expedientes que existen al respecto, los cuales están en poder de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento. En su mayoría son de carácter laboral.

Abordado periodísticamente por DIARIO DEL MAYO, el regidor Ruiz Campoy señaló que la intención de todo esto fue conocer con exactitud la situación legal que enfrenta el Ayuntamiento del que forma parte. Y de esta manera proponer una estrategia particular para cada caso, sin que esta problemática siga repercutiendo en el esquema financiero municipal.

Sin duda, propósitos como los anteriores son loables y hasta exigibles. El asunto a considerar, empero, es porqué se ha permitido que los hechos a que se alude hayan llegado al nivel en que se encuentran. Tiene que asumirse que 120 demandas laborales en contra representan una buena cantidad de pleitos, sin que resulte menester que sus partes lleguen a las manos.

A la hora de la hora no se conoce el monto particular o la suma global de las querellas que pesan hoy por hoy contra la Comuna navojoense. Pero sea cual sea éste, es obvio que de una u otra forma afecta la marcha o la salud económica del Ayuntamiento. Esta es una de las dos principales aristas del problema en mención. En este sentido, el regidor Ruiz Campoy describió la gravedad que puede terminar por envolver la situación que se comenta.

Señaló al respecto que en días pasados una de las cuentas del Ayuntamiento de Navojoa fue bloqueada por incumplimiento de pago en uno de los juicios que están en curso. El problema en todo esto, explicó, "es que no tenemos presupuestado el pago por demandas que se pierden". He allí, entonces un problema serio o perturbador. El cual, sin embargo, no hace más que ratificar la evidencia o sospecha de que las finanzas del Ayuntamiento de Navojoa no son hoy las más óptimas de su historia. Sin embargo, no es la primera vez que una situación como la descrita sale a relucir.

Por eso, sorprende o extraña que todavía persistan las mismas e ingratas condiciones financieras que han distinguido al gobierno navojoense en los últimos. Por lo demás, es notorio en el entorno citadino en su conjunto que en ese ámbito de gobierno no sobran precisamente los recursos económicos. Y bien a bien no se conocen con sobrada argumentación las razones que explican tal estado de cosas.

Debe ser pertinente clarificar con lujo de pormenores los motivos por los que en Navojoa se ha arribado a una situación como la que se describe renglones arriba. Hacerlo tornaría más práctico y comprensible el quehacer de un gobierno como el de Navojoa, cuya particular situación económica necesitaría ser solventada para de una buena vez dejar atrás, en la medida de lo posible, la perspectiva muchas veces ingrata que se abate sobre el presente y el futuro del municipio. Una labor como la que se propone deberá asumirse más temprano que tarde.

Por lo menos así convendría social y políticamente asumir las cosas al respecto. En realidad, las opciones no son muchas. Así cabría inferirlo a la luz de una situación general como la que se vive hoy.

