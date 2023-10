Frentes Políticos de hoy

Dentro de lo que cabe, acaso pudiera entenderse que, por ejemplo, los frentes políticos del país están más o menos en calma. Acaso es dable advertir en este ámbito una especie de tranquilidad, que en rigor no es tanta, pero sí más o menos desprovista de la estridencia que hasta hace no mucho tiempo llegó a evidenciar.

Sin embargo, ni por asomo trasnochado llegaría uno a dar por cierto que el hacer político del país está hoy por hoy en una especie de dorada tranquilidad a la espera de sobresaltos mayores o menores. Un estado de cosas como el descrito, se debe entender a partir de la lógica del calendario, en cuyo marco o contexto se realizaron recientemente eventos políticos de primer orden en y para el país.

Prueba de ello es que, por ejemplo, existen ya prácticamente dos candidatas a la Presidencia de la República. Es obvio, como bien se sabe, que todavía falta oficializar del todo esa modalidad, pero no hay ninguna duda (por lo menos hasta ayer domingo que es cuando escribe unos estos renglones) que los acontecimientos futuros en la materia ratificarán todo lo que se ha dicho y vivido hasta ahora en el camino que lleva a la presidencia del país.

Sin embargo, es preciso reconocer que el quehacer político nacional no está del todo en periodo vacacional, como acaso pudiera pensarse. Por ejemplo, este fin de semana el partido Acción Nacional llevó a cabo una sesión de Consejo Nacional con el fin de aprobar la plataforma electoral que registrará con el Frente Amplio por México. Determinaría también el método de elección de la candidata presidencia. Se diría que nada de esto entraña nada nuevo bajo el sol. Pero se trata de una metodología partidista que es preciso llevar a cabo.

En este contexto, no deja de llamar la atención lo poco o nada que se sabe, por ejemplo, de alguien llamado Marcelo Ebrard. ¿Dónde estará este personaje? Según esto, habría iniciado ya una gira por todo el país. Pero lo cierto es que hasta hoy no se le ha visto por ningún lado.

Tampoco se conoce alguna declaración reciente suya. ¿Acaso Ebrard se habrá tirado a perder, por decirlo de esta manera? Aunque no hay nada escrito en materia de decisiones personales, lo cierto es que todo puede suceder llegado el caso.

No puede ignorarse que en más de un sentido Ebrard se ha visto titubeante a la hora de la hora. Se ha tomado todo el tiempo del mundo para asumir decisiones que no debieron requerir tanta meditación suya. Hoy mismo, por ejemplo, no se sabe del todo si realmente estará interesado en figurar como candidato presidencial más allá de los colores de Morena.

¿Supone acaso que en Movimiento Ciudadano lo van a esperar eternamente? No es creíble. Aunque pudiera ser que sí lo esperen. Y precisamente en este asunto hay que esperar para ver cómo se desenvolverá Ebrard. Y máxime en un contexto en el que también en MC existe otro "tirador" (así les decían a los aspirantes a cargos de elección) que no puede ser ignorado.

No se trata de Dante Delgado, quien, sin embargo, tampoco podría ser ignorado a la hora de la hora.

Pero es claro que primero tendría que ser mencionado alguien como el gobernador de Nuevo León. En este contexto, el joven Samuel García ha pedido al Congreso local una licencia para dejar temporalmente la gubernatura con el fin de figurar como aspirante presidencial de MC.

Los diputados locales de esa legislatura le dijeron que no. Aunque estuvieron de acuerdo en otorgarle una licencia... pero sin retorno a la gubernatura. La idea de Samuel García es elemental: alejarse y. si pierde la presidencia, como la perdería, regresar como si nada al gobierno de Nuevo León. Si así son algunos de los jóvenes que actualmente andan en política, ¿qué les dejan a los adultos?

La discutible viveza de Samuel García no tiene ningún chiste. Por eso sorprende que se haya atrevido incluso a suscribirla con toda formalidad. Pero con esa actitud queda demostrado, una vez más por si no fuera suficiente, que en política casi siempre es lo mismo, aunque con diferentes protagonistas, y sin que importe su edad.

Pero de una otra forma, lo cierto es que los tiempos tienen ya una notoria coloración, por lo que no debe faltar ya mucho tiempo para que se declare abierta en sí la venidera temporada política. Con todo lo que eso implica...

armentabalderramagerardo@gmail.com