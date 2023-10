El sistema orgánico de ocho pueblos

Desde que tienes uso de razón, como yaqui empiezas a escuchar sobre la existencia de tu pueblo, de tus orígenes, de tu historia y de cada elemento que te hace sentir yaqui.

Bajo esa premisa, hemos aprendido que existen ocho pueblos yaquis en un territorio rico en flora y fauna, en donde se origina gran parte de la cosmovisión.

El agua, que es fundamental para la vida del yaqui y de su entorno, durante miles de años dio existencia al mundo que conocemos hoy, pero con grandes cambios pues el recurso ha sido motivo de pugnas y luchas desde antes, durante y después del Porfiriato.

Una de las leyes internas del pueblo yaqui es su Constitución Orgánica de Ocho Pueblos, ley que no permite ningún acuerdo con el exterior (Gobierno Yori) con la ausencia de un pueblo o más, por lo que, si en su momento llegase a ocurrir, es decir, se tomen acuerdos con la ausencia de uno o más pueblos, esto carece de legalidad interna, trasgrediendo los usos y costumbres.

Es por eso que en los momentos cruciales de la Tribu Yaqui, los Gobiernos Yoris con apoyo de interlocutores yaquis han tenido que crear dualidades de representantes yaquis para cumplir con la norma interna, como cuando se construyó el Acueducto Yaqui Guaymas que dio origen al PIDTY (Plan de Desarrollo Integral de la Tribu Yaqui) mejor conocido como Paticy; la expropiación de Zedillo en 1997 en Loma de Bácum; la lucha de los novilleros que golpearon la unidad de los ocho pueblos a través de Distrito 041 y el paso del gasoducto por territorio yaqui que empujó divisiones para obtener autorizaciones de los pueblos, aun en contra de las leyes internas y del mismo sistema orgánico de ocho pueblos.

Hasta la actualidad, la existencia de dualidades ha sido una estrategia de los gobiernos para legitimar actos convenientes para los yoris, pero también ha sido una lucha de resistencia de un pueblo cuando se vulneran sus usos y costumbres.

Lo dijeron nuestros mayores, los consejeros, líderes como Tetabiate, Kaaje'eme, Sibalaume, Sebastián González, entre otros, que ningún acuerdo, convenio, etcétera, se debe rubricar con la falta de alguno de los ocho pueblos.

Si eso se hiciera, carece de valor, aún más si no fue consensuada con la tropa yoremia, estructura funcional de fuerza militar y social.

Yaquis en el desierto de Sonora

Itom yo´o lutu´uria Wojnaiki Pueblom...

Empo ili suawautaiteko em jiakitukaapo amani jaibu empo em pueblo betana jita jikkajitaitine, a nawawa, batnaataka sikamta betana into wewepulei lutu´uria ayukame yee jiakisi eetuame.

Inika jinamiakai, tua te jita ta´ala itom jiakitukaapo amani, junulen beja wojnaiki pueblom aayuk inim jiak bwiapo si beje´e maisi ousi juya aniata into yoo aniata a jippuekaapo amani, junulen inim waami aniat sualwame ama yeu tomte.

Jume baa´am tua juname´e jiakita jiapsineepo into ju ae konila ayukame juebena wasuktiampo beja juka aniata i´an itom ta´a´u yeu machiak, bweta junulentukaapo amani ili ama ayukame emo remuasime bwe´ituk jume jiakita jippue´u waatame jiba nassua am jipu´ubaekai kee porfiriatota weyeu, a weyeu into a simsuko.

Senu wepul lei jiakim nasuk uju´uwame into tua jume wojnaiki pueblom nau cha´akaapo teuwaame, ini´i lei kaa ame nasuk utte´ata jooa watemmak paaku betana kateme jita suma´abaeteko si bempo kaa yuma´ireako, wepu´ulei o jalekim ama be´eo, bweta jaksa weeka inilen yeu siiko, jitasa yoka´awako wepu´uleik o wate pueblom ama be´eko, ini´i yoka´awakame kaa beje´eka tawane, kaa beje´eta jippue yoemiata betchi´ibo bwe´ituk juka itom yo´o lutu´uria kaa yo´ore into kaa junulen joowa jakwo naateka.

Junue betchi´ibo tua jiak yoemiatau betteka weyeo, ju Yoi Ya´ura yoememmak kaa tutti yo´o lutu´uriamak chuplammake nassaakariam tomtakamme yo´o japneeme pueblom betana juka wojnaiki pueblom weyeepo amani annaapo amani, juka yo´o lutu´uriata jooamta benasia jiakim nasuku, maasu juka ba´a bo´ota Yaqui-Guaymasta ya´awako, iniamak beja PIDTY tomtek (Tekil Boo´o Nau weyeme JIakim Yoemiapo) che´a PATICYpo ta´esuwakame, ju Zeriyota betana bwiam utte´apo u´urawame yoi leit jinamiakai, ju NOVILLEROM ya´aka´u bem wa´ata´uchi yeu yumaneekai bwe´ituk juka leita wojnaiki pueblom a weyeepo a nasontakamme Distrito 041po luula into gasoruktota betana yeu sikame bwe´ituko juka yo´o lutu´uriata woj naiki pueblom betana tu´u lutu´uriata ayukamta nasontak a yeu yumarianeepo junulen waami.

Inimim taewaemmeu tajtia jume nassakaariam ayukaapo yoi ya´uraapo yeu weye, junujlen ju yoi ya´ura a tu´u jooa bempoim betchi´ibo tu´ik waataapo, bweta ket wawate jiakim ket nassaakariam tomta juka jiak yo´o lutu´uriata nanameo kaa yoi ya´uraatau am taweka japbao.

Itom yoyo´ora a teteuwaasuk, jume basaariom yo´o jokame a tetuwaasuk, junulen kechia jume yoitau taweka japtekame maasu Tetabiate, Kaaje´eme, Sibalaume, Sebastián González into ket wawate jiakita jinne´ukame a teuwaakamme kaita a yoka´atu, ji´osia yoitau bicha weyeme o Yoi ya´uraatamak jiyokawame, ini kaa ya´atune o kaa beje´esi tawane si jabe pueblo ama be´eko wojnaik ipueblom betana.

Junulen yeu siiko, ini ya´awakame kaa beje´eka tawane, che´asan kaa tropa yoremia nasuku yeu siiko, kaa aemak lutu´uriawao, bwe´ituk ju tropa yoremia wiko´o ya´uraata utte´ata maka a masa utte´atukaapo amani into yoemia nasuk a najkuakteepo amani.