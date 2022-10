De regreso al futuro

O, si pudieras, ¿qué consejos le darías a tus hijos, sobrinos, hermanos o amigos del aprendizaje que has obtenido durante todos estos años de vida que has tenido?

El caso es que, sondeando vía redes sociales entre mexicanos, compartieron una serie de consejos o recomendaciones que les podrán servir en el futuro a los jovencitos de ahora, y estas son algunas:

Ahorra, y si puedes que sea en dólares. Compra bitcoin. Aprende un oficio en lugar de estudiar una carrera.

No dejes que nada te robe el sueño. Aprende algo nuevo cada día; lee. No te rindas, que la perseverancia en el trabajo siempre trae el éxito.

Viaja lo más que puedas y no pierdas el tiempo con personas que no valen la pena. No te preocupes por el acné, pero no te pellizques la cara. Abraza a tus padres, hermanos y seres queridos cada vez que puedas.

Escoge muy bien a tu pareja que de eso dependerá gran parte de tu felicidad y prosperidad. Cuando tomes decisiones hazlo desde la razón y no desde los sentimientos, en cambio, di lo que sientes antes de que te exploten encima.

Cree en ti mismo. Lee más. Aprende a bailar y ten pasatiempos, y si logras profesionalizar tus hobbies de ahí podrás generar ingresos económicos.

No dejes que nadie te haga sentir menos, ni te compares con otros, mucho menos te "enganches" en los sueños de otros.

Cuida tu dinero y no lo malgastes en tonterías, después te servirá de mucho haber ahorrado. Toma las cosas con calma; sé servicial, di siempre la verdad y recuerda que no es obligatorio casarse.

Olvida el pasado y no vivas preocupado. Aprende otro idioma y lenguaje Java. No asumas responsabilidades que no te corresponden. No dejes que las críticas te afecten. Ejercítate. Invierte en acciones de empresas como Apple.

Convive más en familia. Toma mucha agua y cultiva tu salud mental. Planta cuantos árboles puedas. Sé amable con la gente. No te endeudes; termina lo que empieces. Sé emprendedor y cultiva la disciplina.

Creo que hay muchos más buenos consejos que podemos dar, pero es más importante que alguien los quiera tomar... ¿no crees?