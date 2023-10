Ciudad Obregón y su necesaria movilidad

Probablemente Ciudad Obregón todavía no tiene la característica de una ciudad ampliamente estructurada en su desarrollo urbano, ni presenta altos índices de crecimiento poblacional, pero ya en estos tiempos ya es una ciudad que le falta muy poco para presentar bastantes problemas en su movilidad, porque es una característica que ya se observa en algunos sectores.

Y esto dará para más, porque con el crecimiento vehicular está haciendo en la actualidad que ya no sea tan fácil trasladarse de un lugar a otro, como en otros años, porque, además, después del primer cuadro la ciudad no tuvo el mismo comportamiento constructivo y eso está contribuyendo que Ciudad Obregón tenga una clara tendencia a la falta de movilidad vial.

Que para que esto suceda no falta mucho tiempo, porque ya está siendo problemática la movilidad de un lugar a otro en horarios que no son necesariamente de salida de escuelas o trabajos, porque la falta de avenidas alternas y suficientes, el tráfico vehícular, se desplaza todo por igual por las calles que tiene la ciudad y que ya no son suficientes al presentar problemas agudos de movilidad.

Y si a todo ello se le agrega la falta de un buen sistema de semaforización y señalética, que se debe de conjuntar con un correcto manejo vial de los transportes de pasajeros y mercancías; entonces se estará considerando que a la problemática de movilidad en la ciudad ya está haciendo crisis, y es necesario la aplicación de esquemas que permitan que cada vez sea una mejor ciudad, entendiendo que la movilidad es el conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se producen en un entorno físico.

Es cierto que será difícil resolver esta problemática de la ciudad en lo inmediato, pero se deberá de iniciar en colocar las bases para que en el corto plazo no se tengan este tipo de problemas en la ciudad.

Considerando que si algo tiene Ciudad Obregón son amplias avenidas y serán elementos muy importantes que se habrán de utilizar en este necesario proyecto, y puede ser, también, que no haya necesidad de ver otras ciudades del país para conocer sus experiencias, como a veces se hace, al considerar que cada una de ellas tienen sus propias características, porque al ubicar el análisis del desarrollo urbano es real que la ciudad no tiene un plan de movilidad urbana en su realidad práctica, para el desplazamiento de personas y mercancías.

En la década de los 70, Ciudad Obregón se conocía a nivel nacional como la ciudad mejor trazada del noroeste y con eso se quedó sin mover un plan de desarrollo urbano previendo el futuro.

Pero se decía de esa manera, porque la ciudad estaba con una cantidad menor de población y lo más visible era el primer cuadro, que tenía el trazo realizado por la deslindadora Richardson.

Y eso se quedó en el tiempo, pensando que el crecimiento urbano en nada afectaría ese calificativo de ciudad moderna que se le había otorgado, pero la realidad muestra que ya no es igual, porque hoy, en 2023, la ciudad es otra y su trazo ya no es igual al original del primer cuadro, y la movilidad ya no es tan fluida, porque ahora son bastantes colonias las que existen por su crecimiento poblacional.

Y esto es hoy, pero la ciudad tiene una amplia tendencia a crecer en población, en industrias, comercios y servicios; entonces, es ahora cuando habrá que hacer lo necesario para evitar colapsos viales siendo necesaria la construcción de vialidades, desde desfogue hacia los cuatro puntos cardinales, para lograr que la movilidad sea la que corresponda a una ciudad que desea crecimiento económico.

Hoy se puede ganarle a esta problemática que se avecina y no es de una colonia o sector, sino de toda la ciudad, la solución urbana tendrá que ser total y por etapas, pero empezar.

DEL ESCRITORIO

Los mercados de divisas en el país indican que los conflictos de Medio Oriente están influyendo para que la moneda estadounidense en el país, se posicione por arriba de los 18 pesos, lo que la hace favorable para el sector exportador mexicano, que puede ser si el problema continúa se continuará moviendo al alza...... Efectos de un mal año agrícola tendrán los agricultores del Valle del Yaqui, al no presentarse mucha lluvia que alimente las presas regionales, y ya se ve que no habrá maíz y trigo en cantidad menor de hectáreas o sea un año malo...... A propósito de agua, según análisis de la Water Foodprint Network, para producir un kilo de carne de res, promedio según región y método, se requieren 15 mil litros de agua, y hoy en día ya tienen luz verde en algunos países para producir carne de laboratorio a partir de una enzima.