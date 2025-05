Hoy en día, lo más presente en el medio productivo mexicano y en el Gobierno, principalmente en el ámbito federal, es qué dijo el Gobierno de Estados Unidos el día de hoy.

Y puede parecer lógico que el interés esté establecido de esa manera, porque históricamente, en la mayoría de los aspectos, México ha dependido de su vecino del norte. Esto se debe a que Estados Unidos ha sido su principal proveedor de materias primas, productos y componentes necesarios para el desarrollo de su economía y sociedad.

Cabe señalar que hasta el año 2018, China era el principal socio comercial de los Estados Unidos, proporcionando tecnología en todas las áreas necesarias.

Que lo curioso de ello es que muchos de estos bienes y servicios proporcionados por China, solamente son producidos por ellos, porque no se pueden sustituir por otro proveedor.

A pesar de ello, el sector empresarial mexicano ha logrado avanzar de manera satisfactoria. En cada uno de los sectores, su participación en el mercado de exportación ha sido de crecimiento constante.

Y según se observa en las estadísticas nacionales, la posición de México como principal exportador hacia Estados Unidos cada día se consolida, situación que en ese país se entiende, pero no del todo.

Porque en la tormenta de aranceles, el primer país que es señalado para su aplicación es México, como si no existiera ninguna colaboración de beneficio para las necesidades de su vecino comercial.

Que obviamente, tanto el Gobierno Federal y el empresariado mexicano han entendido que hoy son otros tiempos y que el país debe continuar su marcha para alcanzar el crecimiento económico necesario.

Y es aquí donde debe existir la capacidad de respuesta para enfrentar los tiempos por venir, porque los sectores no pueden estar de forma permanente a la expectativa de qué va a suceder al otro día.

Entendiendo que además de la situación incierta del mercado de exportación, está de forma, pero bastante presente, la crisis hídrica que tienen muchos de los estados.

Y eso de manera directa hace que sus economías retrocedan de forma preocupante, porque en muchas regiones su crecimiento económico básico lo tienen en la agricultura y la actividad pecuaria.

Y eso necesariamente debe tener su atención prioritaria, para evitar que las economías regionales pierdan lo ganado en su avance económico y social, porque si no es así, después es más cara la recuperación.

Dentro del ejercicio público y privado existe un concepto necesario para ser utilizado de manera continua, según se require, y este viene a ser la planeacion con objetivos y metas.

Que según corresponda a la necesidad de las acciones a realizar para tiempos normales, pueden ser modificadas en tiempos que se requiera hacer nuevos planteamientos, según los problemas presentes.

Lo que vendría a ser una forma diferente de attender las necesidades de la población en problemas originados de manera emergente, como hoy se ve que sucede con la necesidad de agua.

Y del año anterior hasta hoy con los impuestos a las exportaciones, denominados aranceles, donde la expectativa es buscar su eliminación inmediata para continuar y seguir la vida como siempre.

Pero la necesidad de crecimiento económico nacional demanda una respuesta de desarrollo más allá de lo acostumbrado, porque para ello están los ingredientes para avanzar, solo es cuestión de voluntad.

DEL ESCRITORIO

De analizarse los indicadores económicos en los cuales se basa el Fondo Monetario Internacional, para manifestar que Mexico no crecerá en el 2025, que hasta ahora no existen los números conocidos en los que se basa ese pronóstico, pero también es de reconocerse que en los últimos años esta institución financiera, no ha sido de lo más acertado con México. Habrá que esperar y trabajar para que no sea así, porque resultaría curioso que el primer socio mundial de los Estados Unidos cayera en recesión... Y un indicador interesante para la economía mexicana, es que la paridad peso dólar se mantiene por debajo de los veinte pesos, a pesar de los aranceles y la inflación alrededor... Una manifestación de la crisis del agua en la región noroeste del país, es la llegada de trigo extranjero al Puerto de Guaymas, cuando en tiempos de aguas es el principal producto de la región sur de Sonora. No cabe duda que todo cambia.