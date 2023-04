Cajeme no crece y nuevo Secretario de Gobierno

Incluso, señalan, salvo sus raras excepciones, se observa que muchos de los grandes hombres de empresa de la región prefieren invertir en otras ciudades, del Estado o el país, mientras que en Ciudad Obregón se batalla para que alguien quiera ir más allá de un emprendimiento ligado a la venta de alimentos en una esquina cualquiera.

"Como que los dueños del bat y la pelota en Obregón prefieren mantener la ciudad tranquila, sin que crezca mucho porque así se sienten a gusto y en consecuencia ni ellos mismos invierten aquí sino que se llevan sus empresas a otras partes", comentaba alguien.

Si no fuera por la lucha entre carteles de la droga, consideran, Obregón seguiría siendo una ciudad tranquila para vivir, pero aún así se vive a gusto y en consecuencia los llamados poderes fácticos prefieren conservarla así.

No es posible, señalan, que pasen años y más años y las líneas aéreas en vez de aumentar sus vuelos los eliminen o reduzcan, al tiempo que pocas empresas de gran envergadura ven a la ciudad como opción para instalarse a pesar de contar con agua, mano de obra de calidad, amplio número de universidades y otros atractivos que ya quisieran tener otras comunidades.

Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no despega el crecimiento de Ciudad Obregón? ¿Tendremos la culpa sus habitantes o los que mandan en los negocios y la política?

Y es que, señalan, se pasan la Presidencia Municipal entre cuates. Salvo por la ola amloísta de 2018, que colocó en mal momento ahí a Sergio Pablo Mariscal Alvarado, todos los demás alcaldes han sido de la élite y se ven casi como familia entre ellos o bien se reparten los puestos, como ahora que dicen Javier Lamarque Cano trabaja para que Rodrigo Bours Castelo lo releve, si es que a él le dan la Senaduría o, si no, a reelegirse.

En fin, son pensamientos de la gente que parece no estar enterada de política pero, como luego se dice, la voz popular es la voz de Dios.

SIN PENA NI GLORIA

esté limitado.

Como el paso de Álvaro Bracamontes Sierra en la Secretaría de Gobierno, así de gris luce el nombramiento de Adolfo Salazar Razo como su relevo.

El ex secretario y próximosecretario técnico del Consejo Nacional de Morena es un académico que de la política entendió poco, pero como es allegado a los que hoy mandan, pues ahí anda en el pandero.

Le atribuyen algunas soluciones de conflictos, pero la mera verdad es que el gobernador Alfonso Durazo Montaño no ha tenido problemas mayúsculos que hayan ameritado estrategias políticas de alto nivel como para solucionarlos.

Que si su cometido era solamente sacar adelante la nueva Ley Orgánica de Unison, pues podría decirse pero no es algo que convenza mucho. Creo que Bracamontes Sierra debe mejor reintegrarse a la academia. Ahí, sí sirve.

Y al nuevo Secretario de Gobierno no le anteceden muchos comentarios favorables. Ha sido un político con suerte, pero hasta ahí porque grandes gestiones benéficas para Sonora no se le conocen. Todo lo contrario. Se le atribuyen "cualidades" de maquiavélico que suelen enredar más y ahondar divisiones en vez de solucionar conflictos.

Pero habrá que concederle el beneficio de la duda para ver si trae algo en la bola.

EN CORTO

Tragó saliva el alcalde de Cajeme,Javier Lamarque Cano, cuando le insinuaron que si también el puente de la calle 300 lo va a mover o a vender, por aquello de que ahí una jovencita intentó suicidarse. Tuvo que recurrir a sus conocimientos profesionales para señalar que no hay capacidad en ninguna Policía del mundo para estar en cada lugar "riesgoso", es decir del cual una persona puede hacer uso para sus fines suicidas. Ya en el fin de semana le hicieron ver que la tirolesa de la Laguna del Náinari no es de su propiedad sino de todos los cajemenses y que en vez de arranques sentimentales de querer venderla o desaparecerla, mejor dialogue con las organizaciones, algunas de las cuales estarían dispuestas a entrarle al toro para hacer atractiva una obra que ya costó muchísimo y no por caprichos personales se va a ir al barranco, como sucedió con el aeropuerto de Texcoco. ¿Se acuerdan?... Que Ernesto Pompa Corella, ex secretario de Gobierno, se haya infiltrado en Morena, vía Adán Augusto López, secretario de Gobernación, no ha sido bien visto ni por los mismos morenistas. Todo lo contrario, algunos, como el gobernador Alfonso Durazo Montaño o Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, prefirieron no emitir muchos comentarios al respecto, pero se les notó que ese cascajo no lo quieren. Ya han levantado más cascajo en otros tiempos, pero ahora como que se les indigesta que tan pronto como pudieron esos políticos del pasado estar seguros de que el Gobierno de Sonora no los habrá de enjuiciar por nada, así hayan hecho lo que hayan hecho, pues se van hacia donde apunta la flecha de las victorias electorales... No me va a usted a creer, pero dicen que Francisco Contreras Vergara se autonombró dirigente nacional del STIRT luego de su pleito con Ricardo Acedo Samaniego, pero dicen que cuando el cajemense alzaba la mano para la protesta de rigor, el de Hermosillo estaba sentado en una reunión con los delegados de Satélites Mexicanos sobre condiciones laborales, por lo que se augura que en breve comenzarán los pleitos por si fue legal o ilegal la selección de Contreras Vergara, además del juicio por más de 60 millones de pesos contra Acedo Samaniego. No se vaya que lo mejor está aún por venir...