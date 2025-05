Acciones contra el dengue y tomas de agua clandestinas

En Navojoa hasta ahora no hay problemas con o por el dengue. No existen casos registrados en este sentido, lo cual no deja de ser significativamente llamativo. En esta evidencia sanitaria sin duda han influido las tareas de limpieza ambiental llevadas a cabo a lo largo del presente año.

Al respecto se tiene un dato llamativo por sí solo: en lo que va precisamente de 2025 se han retirado en Navojoa 215 toneladas de cacharros como parte del combate contra el dengue. Esta tarea, según se sabe, es la que ha permitido al Municipio navojoense mantenerse al margen de este padecimiento durante el presente año, lo que es preciso reconocer, sin duda alguna.

Ciertamente existe toda una logística para enfrentar este objetivo, a cargo precisamente de la Dirección de Salud Municipal, donde se lleva a cabo una estadística semanal de la campaña en curso contra el dengue. Tal estadística se toma de cada colonia de Navojoa, las que han sido visitadas con esta finalidad por lo menos en dos ocasiones. Los datos que explican esta campaña contra el dengue son interesantes. Vea usted:

En total se han realizado 86 jornadas en 88 rutas a colonias y 47 a comunidades rurales. Por esta simple o complicada razón operativa (vale decirlo así), ha sido posible que Navojoa se mantenga muy distante de las que se consideran zonas de riesgo en la materia de que se habla, lo cual, como queda dicho, no deja de ser reconocible. Lamentablemente, en algunos municipios sureños sí se han presentado casos de dengue.

Sin embargo, y por lo menos teóricamente, cabría dar por cierto que la temporada de lluvias veraniegas está a la vuelta de la esquina (aunque hace años que no ocurre así). Por esta razón, las autoridades de salud han venido formulando un llamado para que se mantenga la tarea de patio limpio y evitar así criaderos potenciales del mosquito transmisor del dengue. No debe ser muy complicado atender esos afanes caseros.

Para no perder hilo (y propiedad en el decir), abordemos otro de los problemas más comunes y sabidos que existe igualmente en el ámbito navojoense. Es el que tiene que ver con las tomas de agua clandestinas. En días recientes DIARIO DEL MAYO publicó una información al respecto. Quedó en claro que es pertinente que los usuarios del agua denuncien la existencia de tomas clandestinas, porque éstas representan un desperdicio considerable del llamado vital líquido en su modalidad de consumo potable.

El problema respectivo es o debe ser serio. La prueba está en que mensualmente se descubren entre 50 y 60 tomas clandestinas de agua en Navojoa. Así lo dijo Artidoro Lagarda Yescas, director general del organismo operador del agua. Señaló que esta es una evidencia que sigue detectándose recurrentemente y que, en muchas ocasiones, apareja daños a la red de agua. No debe ser para menos, lo cual se afirma sin que uno le entienda mucho a esta clase de menesteres.

Existe una mecánica singular en todo esto. En muchos casos, por ejemplo, las tomas clandestinas de agua se habilitan (por decirlo así) durante las horas nocturnas. Esta circunstancia dificulta ubicarlas con prontitud y evitar así su funcionamiento. Un hecho más: al actuar ilegalmente sobre la red de agua potable, sus espontáneos "operadores" dejan abiertas conexiones con fugas, que después hay que cuantificar como una gran pérdida.

El anterior bien puede ser visto como uno de los problemas más serios que enfrenta la prestación del servicio de agua potable en Navojoa. En realidad, no se trata de nada nuevo. Nunca ha podido evitarse el surgimiento de tan singulares tomas de agua. Pero por lo menos resulta útil saber que se tiene evidencia (y conciencia) de la problemática que representan. Pero eso no ha de significar que se haya resuelto extenderle a ese problema una entusiasta carta de naturalización para que opere a sus felices y acuosas anchas.

Al final, intentando un resumen de los temas de hoy, lo importante es que en Navojoa se están ejerciendo medidas de limpieza oportunas para salir al paso de un padecimiento tan serio como el dengue. Eso debe ser pertinente reconocerlo. También procede tomar en cuenta el esfuerzo que representan las acciones para evitar la aparición de tomas de agua al margen de la normatividad en la materia. Los afanes en uno y otro de estos asuntos contra los abordados hoy no deben escatimarse bajo ninguna circunstancia.

armentabalderramagerardo@gmail.com