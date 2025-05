Navojoa: cuidar uso del agua

Cuidar el uso del agua con que se cuenta en Navojoa. Este fue un llamado que formuló recientemente el alcalde Jorge Alberto Elías Retes. Señaló que en el Municipio se están presentando al respecto condiciones totalmente críticas. Por esta razón, postuló, "es indispensable no desperdiciar el agua". He aquí planteamientos que en realidad nunca deberían ser ignorados. Y mucho menos en circunstancias como las que se viven hoy localmente en el marco de la problemática que existe en relación con el también llamado vital líquido.

La más clara ilustración sobre este problema radica en las condiciones que caracterizan hoy por hoy a la Presa de Mocúzari, la cual de un año para el otro marcó sequía total en su captación, según describió el alcalde navojoense. Es obvio que una circunstancia de esta naturaleza ha causado perjuicios para toda la región, al provocar un desabasto de agua en los diversos sectores sociales. De esta dimensión es el problema que se comenta.

Una dimensión que, por supuesto, no está siendo ignorada, lo cual sería lo peor que podría ocurrir. De aquí la necesidad, vale reiterarlo, de cuidar el agua. La fórmula parecería simplista en un primer momento. Pero en realidad obliga a la puesta en práctica de una sólida o inquebrantable responsabilidad para llevarla a cabo sin medias tintas. La que se describe no es precisamente una elección o decisión que valga poner en análisis. Hay que emprenderla sin mayores dilaciones.

El tenor de la problemática a que se alude, no permite titubeos. Vale reiterar la trascendencia de esta finalidad mencionando que se trata del cuidado que es preciso ejercer con respecto al agua. Bien lo dijo el alcalde navojoense Elías Retes: "La sequía no es una exageración ni un pretexto. Es una emergencia real". Por eso, añadió, "si no cuidamos el agua ahora, mañana será demasiado tarde. El agua no se ve, pero se acaba". La definición que sigue tampoco puede echarse en saco roto: "En Navojoa estamos enfrentando una de las sequías más graves de nuestra historia".

Así están las cosas al respecto, es decir, no necesariamente muy alentadoras, pero con la salvedad de que se hace bien al hablar del problema del agua y la sequía municipales sin eludir términos o significados. Mal se haría en postular una actitud contraria. Ciertamente, en uso de alternativas al respecto, nunca estará de más esperar que en el ámbito familiar prive una cultura del ahorro de agua, sin el desperdicio del vital líquido y sujetándose a las cantidades de uso estrictamente necesarias. Esta es una propuesta de la autoridad municipal que convendrá tomar en cuenta a lo largo de una coyuntura ambiental como la de hoy.

Un esquema de sequía puede llegar a ser una complicación existencial y productiva de muy difíciles proporciones. No en balde, práctica y filosóficamente suele aceptarse sin mayores réplicas que el agua es vida. Así ha sido a lo largo del tiempo medido en las circunstancias propias o ajenas que cada quien quiera hacerlo. Por eso la inquietud que suele asaltar, casi siempre de suyo, a las sociedades que advierten en la falta de agua una tremenda perturbación social y económica ante el riesgo de una indeseable amenaza de ese tenor.

¿Qué puede hacerse con respecto a la eventual inmediatez de este problema en un lugar como Navojoa? El alcalde Elías Retes planteó consideraciones al respecto. Dijo, por ejemplo, que se siguen buscando soluciones a corto, mediano y largo plazo. Se han realizado trabajos en La Pera, Tesia, previos a una interconexión para poder llevar a agua a más lugares del Municipio. También dijo que se está trabajando en las líneas de conducción para dotar de agua al suroriente del Municipio, donde se efectuarán varias interconexiones entre áreas que cuentan con agua.

Planteamientos como los anteriores ponen en claro la hechura de trabajos que se están llevando a cabo en el siempre complicado sistema que tiene que ver con la operación del sistema de agua. Y eso es lo importante: que se realicen obras que tornen menos complicado este importante panorama en un municipio como el de Navojoa. Al final, ciertamente, una de las grandes conductas ciudadanas que se tienen que exigir en un contexto como el descrito, es la que tiene que ver precisamente con el cuidado general del agua, hoy como ayer, dicho sea sin vuelta de hoja.

