Internacional / Mundo

Zelenski rechaza ceder territorios a Rusia mientras Trump y Putin preparan reunión en Alaska

Según fuentes cercanas a las negociaciones, Putin exigiría el reconocimiento de Crimea, además de todo el Donbás incluyendo otras regiones

Ago. 09, 2025
Putin busca más aliados mientras Zelenski mantiene posición firme respecto a los territorios ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reafirmó este sábado que su país no está dispuesto a ceder ningún territorio a Rusia como condición para poner fin a la guerra, en respuesta a la inminente reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin programada para el 15 de agosto en Alaska.

Zelenski reaccionó ante informes que apuntan a un posible acuerdo entre Washington y Moscú que consolidaría la ocupación rusa en territorios ucranianos tomados desde el inicio de la invasión en 2022.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, Putin exigiría el reconocimiento de Crimea (anexada por Rusia en 2014), además de todo el Donbás, incluyendo las regiones de Lugansk y Donetsk, donde aún hay presencia militar ucraniana.

"Ucrania está lista para decisiones reales que traigan la paz. Pero cualquier decisión sin Ucrania es, al mismo tiempo, una decisión contra la paz", declaró Zelenski. También recalcó que la soberanía territorial está consagrada en la Constitución de su país y no será negociada.

ANALIZAN PROPUESTA ALTERNATIVA EN BUSCA DE LA PAZ

Mientras tanto, asesores de seguridad nacional de Europa, Estados Unidos y Ucrania se reunieron en el Reino Unido para avanzar en una propuesta alternativa centrada en exigir un alto el fuego como primer paso hacia la paz.

La reunión, celebrada en Chevening House, fue copresidida por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el canciller británico David Lammy, con participación europea activa.

El presidente francés Emmanuel Macron respaldó la posición de Zelenski y afirmó que "el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos". La diplomacia europea se ha intensificado con múltiples contactos entre líderes de Ucrania, Reino Unido, Francia, Alemania, España y otros países aliados.

PUTIN BUSCA ALIADOS 

Por su parte, Putin continúa con su propia ofensiva diplomática. Este sábado mantuvo una conversación con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de sus intentos por sumar apoyo internacional antes de su reunión con Trump.

Zelenski, firme, advierte que "Decidir sin Ucrania es decidir contra la paz".

César Leyva
César Leyva
