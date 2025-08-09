Así fue el tiroteo en Times Square que dejó tres heridos y provocó pánico entre turistas

La madrugada de este sábado 9 de agosto, el icónico Times Square fue escenario de un tiroteo que dejó tres personas heridas y desató el pánico entre los cientos de transeúntes que se encontraban en la zona.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, el incidente ocurrió alrededor de la 1:20 a. m., hora local, en la intersección de la Calle 44 y la Séptima Avenida, en pleno distrito teatral.

TIROTEO EN TIMES SQUARE DEJA HERIDOS Y PROVOCA PÁNICO ENTRE TURISTAS

Un joven de 17 años, armado con una pistola, abrió fuego tras una disputa, hiriendo a una mujer de 18 años con un rasguño en el cuello y a dos hombres, de 19 y 65 años, quienes recibieron impactos de bala en las extremidades inferiores.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue, donde se reportan en condición estable. El presunto atacante fue detenido en el lugar y la policía recuperó el arma utilizada. Debido a su edad, su identidad se mantiene bajo reserva y, hasta el momento, no se han presentado cargos formales.

ASÍ FUE EL TIROTEO EN TIMES SQUARE EN NEW YORK

A través de redes sociales, turistas y locales difundieron imágenes y videos donde muestran a la multitud huyendo, así como a policías auxiliando a los heridos y rodeando un vehículo en la escena.

La zona fue acordonada, cerrándose varios tramos de Broadway y de la Séptima Avenida, mientras más de una docena de patrullas y unidades de emergencia trabajaban en el lugar.

Times Square de New Yorck

Tres personas recibieron disparos en plena zona turística . Personas en el suelo, con impactos de bala en vehículos . El caos se desató en un horario donde avía muchos turistas . Un sospechoso se encuentra detenido. https://t.co/Qrn7jYJg2M pic.twitter.com/FNXxLQHS5H — javisensation (@javisensation) August 9, 2025

#ULTIMAHORA | | Pánico en Times Square

Un video impactante muestra a la multitud huyendo tras un tiroteo que dejó tres heridos en el corazón de Nueva York.



Las víctimas, de 18, 19 y 65 años, fueron hospitalizadas en condición estable.

Un joven de 17 años fue... pic.twitter.com/APHaE6TqAw — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) August 9, 2025

El tiroteo se registró frente al Hard Rock Cafe, uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad. Testigos narraron escenas de caos, con personas corriendo en todas direcciones al escuchar las detonaciones.

Este hecho ocurre en un año en que Nueva York ha reportado una baja histórica en la violencia armada, con un 23 por ciento menos tiroteos que en 2024, según datos oficiales. Sin embargo, la ciudad sigue enfrentando incidentes de alto impacto, como el ataque del 30 de julio, cuando un hombre armado con un rifle semiautomático asesinó a cuatro personas en un rascacielos de Manhattan antes de quitarse la vida.

De acuerdo con la organización Gun Violence Archive, en lo que va de 2025 se han registrado 254 tiroteos masivos en Estados Unidos, incluido este último en Times Square