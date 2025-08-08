NASA despide a Jim Lovell con emotivo mensaje; el astronauta murió hoy

Jim Lovell, el célebre comandante de la misión Apolo 13 y uno de los astronautas más respetados de la historia, falleció a los 97 años. La NASA anunció su muerte a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde también compartió un emotivo video con imágenes de sus misiones y entrevistas.

"Nos entristece informar el fallecimiento de nuestro querido padre, el capitán de la Marina de los Estados Unidos, James A. ´Jim´ Lovell, piloto y oficial naval, astronauta, líder y explorador espacial", comunicó su familia.

Lovell será recordado por su papel crucial en la misión Apolo 13, una de las operaciones más dramáticas y complejas de la exploración espacial. Su temple, liderazgo y habilidades de navegación fueron clave para salvar la vida de la tripulación después de una explosión en uno de los tanques de oxígeno, a más de 300 mil km de la Tierra.

A statement from the family of Apollo astronaut Jim Lovell on his passing:



"We are saddened to announce the passing of our beloved father, USN Captain James A. "Jim" Lovell, a Navy pilot and officer, astronaut, leader, and space explorer. He was 97.



We are enormously proud of... pic.twitter.com/rz6kbvJ9oa — NASA (@NASA) August 8, 2025

UN LEGADO GRABADO EN LA HISTORIA DEL ESPACIO

Lovell voló al espacio en cuatro ocasiones: Gemini 7, Gemini 12, Apolo 8 y Apolo 13. En todas demostró una combinación de valentía, inteligencia táctica y pasión por la exploración.

Durante Apolo 13, en abril de 1970, una serie de fallos técnicos amenazó con convertirse en una tragedia. La famosa frase "Houston, tenemos un problema" (inmortalizada por el cine, aunque ligeramente diferente al original) marcó el inicio de una carrera contra el tiempo. El equipo a bordo y en tierra improvisó soluciones para mantener con vida a los astronautas y asegurar su regreso.

Una de las maniobras más impresionantes fue el encendido del motor durante exactamente 14 segundos, cronometrado con un reloj de pulsera, para corregir la trayectoria y lograr una reentrada segura a la atmósfera terrestre. La misión, aunque no logró alunizar, fue calificada como un "fracaso exitoso" por la NASA.

SU VIDA INSPIRÓ A MILLONES

En el video publicado por la NASA, se muestran momentos icónicos de Lovell en sus misiones y reflexiones sobre el espacio, junto a imágenes del Apolo 13 y su famosa participación en el programa Gemini.

"La vida y obra de Lovell inspiraron a millones. Su valentía ante la adversidad fue clave para abrir el camino hacia la Luna y más allá, un viaje que continúa hasta hoy", señaló la agencia espacial.

"HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA"

La célebre frase "Houston, tenemos un problema" ("Houston, we have a problem") proviene de la misión Apolo 13 de la NASA, en abril de 1970.

Durante el viaje hacia la Luna, a unas 56 horas del lanzamiento, uno de los tanques de oxígeno del módulo de servicio explotó. Esto provocó la pérdida de energía y oxígeno, poniendo en riesgo la vida de los tres astronautas: James Lovell, Jack Swigert y Fred Haise.

En realidad, la frase original no fue dicha exactamente así. El primero en reportar la emergencia fue Swigert, diciendo: "Okay, Houston, we´ve had a problem here" ("De acuerdo, Houston, hemos tenido un problema aquí"). Lovell repitió poco después: "Houston, we´ve had a problem".