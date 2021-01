Wuhan recibe el 2021 sin un caso de Covid en meses

Luces, globos, sin sana distancia, pero eso sí: con su respectivo cubrebocas, los chinos "reventaron" las calles para disfrutar de la fiesta para despedir el año viejo, como es debido.

Ahora, los ojos del mundo están sobre la ciudad, que mientras ella festeja en libertad, los demás países siguen asolados por la emergencia sanitaria, y ahora lucha contra una nueva cepa del SARS-CoV-2 cuyo porcentaje de transmisibilidad es más elevado que la actual.

Y así, sin un solo caso de coronavirus en meses, los asiáticos siguen la fiesta y no están dispuestos a tener concesiones.

"No hay casos ya en Wuhan, no hace falta. Pero mucha gente la lleva por precaución, porque si algo nos ha enseñado el virus es que no te puedes confiar. En Wuhan no queremos volver a meter la pata", expuso un ciudadano.

En tanto, el mundo resiente la pérdida de 1.8 millones de vidas y aproximadamente 80 millones de contagios, Wuhan está de fiesta, con la esperanza de que la pandemia en el mundo acabe y se dice lista para el futuro.