WhatsApp lanza transcripción de mensajes de voz; así puedes activar esta función

WhatsApp ha integrado una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la transcripción automática de mensajes de voz. Esta herramienta permite convertir los audios en texto, facilitando la interacción en entornos donde no es posible escuchar audios largos o cuando el ruido de fondo complica su reproducción.

Según WhatsApp, la transcripción se realiza directamente en tu dispositivo, garantizando que nadie más pueda acceder al contenido de tus mensajes, ni siquiera la propia plataforma.

transcripts for voice messages are rolling out now! so when you can´t listen right away, you have the option to read them



voice messages transcripts are generated on your phone so that no one, not even WhatsApp, can hear or read them rolling out in select languages