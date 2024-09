WhatsApp: ¿Cuál es el verdadero significado de estar "en línea"?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo quizás por la facilidad de manejo que hace que cualquier persona pueda entender rápidamente sus funciones y hacer uso de éstas de acuerdo a sus necesidades.

En los últimos años, la aplicación ha implementado algunas innovaciones para mejorar la experiencia de uso. Una de ellas es el aviso de cuando una persona está "en línea", que se puede prestar a confusión pues no necesariamente significa que el usuario está disponible para conversar o usando WhatsApp en ese momento.

Estar "en línea" puede aparecer en las cuentas de los usuarios en distintos tipos de situaciones. Si siempre te has preguntado qué significa estar en línea en WhatsApp, queremos informarte que estás en el lugar adecuado. Aquí te explicaremos qué significa realmente estar en línea en WhatsApp.

Cuando abres una conversación y visualizas que la persona que integra dicho chat está en línea, esto significa que ese usuario tiene la app abierta en primer plano en su dispositivo. O sea, WhatsApp reconoce que esa persona está utilizando la aplicación.

De igual forma, esto no necesariamente implica que esté leyendo los mensajes que le has enviado, o bien que se encuentre respondiendo otros chats. Básicamente, WhatsApp no puede identificar si esa persona que ha abierto la aplicación la esté utilizando, pues simplemente podría tener abierta la aplicación en su móvil y estar haciendo otra cosa.

¿CÓMO FUNCIONA Y CUÁL ES SU PRESICIÓN?

El indicador de "En línea" se activa cuando WhatsApp detecta una conexión a sus servidores. Esta función está vinculada a la aplicación en primer plano del dispositivo y a una conexión estable de datos. Aunque es preciso en la mayoría de los casos, puede mostrar errores si la conexión se interrumpe momentáneamente.

¿CÓMO CONTROLAR TU PRIVACIDAD?

Para aquellos que desean más control sobre su visibilidad, WhatsApp permite ajustar la configuración de privacidad, ocultando el estado de "en línea" a contactos específicos o a todos. Además, existen trucos como activar el modo avión para revisar mensajes sin que los demás sepan que estás conectado.

Es muy común que esta función sea confundida con otros estados. Por ejemplo, cuando aparece el estado de "última conexión", WhatsApp se encarga de detectar la última vez que alguien estuvo activo en la aplicación.

A diferencia de "en línea", que indica un estado en tiempo real, el estado de "Última conexión" solo se actualiza cuando una persona cierra o deja la app de WhatsApp en segundo plano.