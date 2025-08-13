  • 24° C
Internacional / Mundo

Visa americana: Estos grupos de personas ya no estarán exentos de entrevista

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer las reglas que entrarán en operación el 2 de septiembre

Ago. 13, 2025
Conoce las nuevas disposiciones que entrarán en vigor en las próximas semanas.
A partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementará cambios importantes en el proceso de exención de entrevista para visas de no inmigrante.

Esta actualización redefine quiénes deben presentarse físicamente en una entrevista consular y quiénes pueden calificar para omitir este paso.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA LA EXENCIÓN DE ENTREVISTA?

Podrán aplicar sin entrevista presencial los solicitantes en las siguientes categorías:

Visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías: A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, TECRO E-1

Renovación de visas de turista B1/B2: Visa con validez de 10 años, Renovación dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, El solicitante debía tener al menos 18 años cuando se emitió la visa anterior.

imagen-cuerpo

¿QUIÉNES YA NO ESTÁN EXENTOS DE ENTREVISTA?

Los siguientes grupos ya no estarán exentos de entrevista y deberán presentarse físicamente ante un oficial consular:

  • Menores de 14 años
  • Mayores de 79 años

Además, se recuerda que los oficiales consulares pueden requerir entrevistas presenciales en cualquier caso, según su criterio.

Toma en cuenta que, si tienes una visa de turista que venció recientemente y cumples con los requisitos mencionados, es importante iniciar la renovación antes del 2 de septiembre de 2025 para evitar retrasos.

En caso de requerir más información se recomienda visitar el sitio web del Departamento de Estado de EE.UU. o contactar a tu embajada o consulado correspondiente.

César Leyva
