Video. Obligan a niño de 8 años a ir con su papá violador

A pesar de que el niño gritaba desesperadamente pidiendo que no se lo llevaran, las autoridades así lo dispusieron y lo alejaron de los brazos de su madre y su abuelito.

Noticia Relacionada Tiroteo en Estados Unidos deja un muerto y 2 heridos

PUBLICIDAD

En el video se puede observar cómo la familia del menor alega a la salida del tribunal: "¿Dónde están los derechos del niño?", en tanto el padre sale con el niño en brazos, quien al ver a su mamá exclama: "¡Mami, auxilio, que no me lleven por favor. No quiero ir!".

La familia, desesperada e indignada, amenaza al hombre, a quien llaman Rivero, pero este sube al auto mientras el niño grita y suplica que no se lo lleven.

Cuando el sujeto se dispone a marcharse con el niño del tribunal, vecinos y familiares se abalanzaron contra él, pero la Policía intervino y el hombre se alejó en su automóvil.