Video. Intentan asaltarlo y rocía con gasolina a los agresores

Y las imágenes de este suceso quedaron captadas por las cámaras de video vigilancia del establecimiento, las cuales después se viralizaron en redes sociales.

Quien evitó ser atracado se logró identificar como Alejandro de 65 años de edad, mientras que de los presuntos solo comentó que eran tres sujetos de aspecto joven con edades entre los 17 y 18 años.

Alejandro comentó para una entrevista de una cadena televisiva de aquel país, que él pretendía defenderse con la pistola de metal de la manguera pero también se llevó una sorpresa al ver la presión del combustible que le facilitó para rociar a sus agresores y así salvarse de ser despojado de sus pertenencías.

Asimismo declaró que los agresores estaban armados y pretendían dispararle, y al ya tenerlos empapados con el combustible los retó a que accionaran sus armas lo que afortunadamente no hicieron, porque la historia hubiera sido otra totalmente diferente.

"Decían que me iban a disparar, que me iban a matar. Al que se me acercó por la derecha le tiré justo el chorro en la cara y se devolvió al furgón. Le dije ´dispara y aquí nos morimos todos´. Felizmente no lo hizo, porque habría sido otra la situación", mencionó.