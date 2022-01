VIDEO: Graban a jueza besándose con condenado a cadena perpetua

Noticia Relacionada Tiktoker muere "inesperadamente" tras publicar inquietante video

Cristian "Mai" Bustos, está purgando una condena de cadena perpetua por el asesinato de un policía en 2009, y lo que más ha llamado la atención, fue que en el momento del juicio, la magistrada Suárez votó en contra de que se le aplicara dicha sentencia y solicitó una pena menor para Bustos.

Al respecto, Mariel Suárez ha declarado que no tiene ningún tipo de relación con el preso, mucho menos sentimental, y que su razón para visitarlo en el penal era por motivos laborales y aseguró además, que no lo besó.

"Yo soy así naturalmente, soy una persona muy sociable. No estábamos actuando. No estoy actuando nada. Me relacioné con este detenido por un tema laboral".

Suárez argumentó que el motivo de su visita al reo fue porque está interesada en escribir un libro, pues además de su trabajo como magistrada, también labora en medios de comunicación.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de Chubut, en donde trabaja la jueza, ordenó que se realice una investigación interna por conductas inadecuadas.

En el video se observa a Mariel Suárez platicando y tomando mate con Bustos, pero en algún momento de la conversación las cosas se vuelven más íntimas y terminan besándose.

En cuanto al cuestionamiento sobre su voto en contra de que se le impusiera la pena de cadena perpetua a Bustos, dijo que al investigar a fondo el caso descubrió irregularidades que la hicieron votar en contra de dicha sentencia.

"A medida que fui metiéndome, conociendo más y más los hechos de enjuiciamiento, me llamaron mucho la atención algunas cuestiones, por eso voté en disidencia", dijo.