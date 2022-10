VIDEO. Escándalo: vacunas Pfizer anticovid no fueron probadas

Ello ocurrió el 10 de octubre, cuando la Comisión Especial del Parlamento se reunió para tratar la compra de vacunas contra el coronavirus; durante la sesión (transmitida y traducida al español), a la que acudieron representantes de distintos laboratorios, a los que les habían adquirido millones de biológicos, entre ellos invitaron a Alberto Bourla, CEO de Pfizer; sin embargo no acudió, y en su representación estuvo J. Small.

Durante una ronda de preguntas, que giraron en torno a la falta de transparencia en el informe del 12 de septiembre, presentado el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, denunciaba irregularidades en la compra de biológicos; además, falta de análisis, de control y de publicación de dudas fundamentales, como el contrato firmado entre la Comisión y las farmacéuticas.

Algunas no fueron respondidas, por lo que la presidenta de la Comisión exigió a los representantes de las farmacéuticas que respondieran, pues intentaban eludían las preguntas incómodas.

A raíz de ello, al día siguiente, el eurodiputado holandés Robert Roos publicó en redes un video en el que denuncia que las vacunas no fueron probadas para evitar o frenar la cadena de transmisión del virus, y evidenció el pasaporte Covid, el cual, dijo, está cimentado en una mentira.

En el clip se escucha a Roos preguntar a Small: "Si usted no se ha vacunado, usted es antisocial. Esto es lo que dijeron el primer ministro y el Ministro de Sanidad. No te vacunas sólo por ti, también por los demás. Lo haces por toda la sociedad. Eso dijeron. Esto ha resultado ser un sinsentido. En una audiencia sobre la Covid en el Parlamento Europeo uno de los directores de Pfizer me ha admitido que cuando se introdujo la vacuna nunca fue probada para parar la transmisión del virus".

"Esto elimina -agregó- toda la base legal para el pasaporte Covid. El pasaporte introdujo una discriminación institucional masiva cuando los ciudadanos perdieron acceso a partes esenciales de la sociedad. Esto es importante, incluso criminal".

Al finalizar el texto que acompaña el video, el holandés señala que lo único que hicieron con el pasaporte Covid era obligar a la gente a inmunizarse.

Luego exhibe el clip del momento en que pregunta a Janine Small que responda sólo con "sí" o "no" si las vacunas de Pfizer fueron probadas.

"¿Fue la vacuna de Pfizer contra la covid testada para frenar la transmisión del virus antes de ser lanzada al mercado? Si no fue así, por favor, dígalo claramente. Si fue así, ¿estaría dispuesta a compartir la fecha (información) con esta Comisión? Y realmente espero una contestación clara: sí o no. Estoy deseando escuchar su respuesta. Muchas gracias".

A lo que la directiva de Pfizer respondió: "Respecto a la pregunta sobre lo que nosotros sabíamos sobre la paralización-inmunización antes de lanzar las vacunas al mercado, no, jaja. Esto, ya sabes, tenemos que movernos a la velocidad de la ciencia para entender realmente cómo funciona el mercado".

Ante semejante declaración, Robert Roos se refirió a ello como escandaloso y reclama que "millones de personas en todo el mundo fueron forzadas a vacunarse por el mito de que había que hacerlo 'por los demás'", y criticó que esto resultara una "mentira barata y tiene que ser expuesta".

No es la primera ocasión en que Pfizer es acusada de omitir información en torno a sus vacunas, pues en noviembre de 2021, la empresa de investigación clínica Ventavia, denunció a la farmacéutica por malas prácticas, en las pruebas, como falsificar datos, etiquetar mal las muestras y no dar seguimiento a efectos secundarios comunicados.