Video. El bebé más prematuro del mundo cumple un año

El 5 de junio de 2020, Beth, con 5 meses de embarazo, se sintió enferma y sospechó que algo no andaba bien, por lo que se dirigió al hospital donde los médicos le indicaron que estaba en trabajo de parto.

Pesando 337 gramos, el bebé tenía cero probabilidades de sobrevivir, según reconocidos neonatólogos. Era tan pequeño que cabía en la palma de la mano de su madre.

"El bebé milagro", como fue llamado, ha entrado en el Récord Guiness como el bebé prematuro más pequeño del mundo que ha logrado sobrevivir, con 21 semanas y dos días de gestación, superando el récord que durante 35 años había ostentado James Elgin Gill, de Ottawa, Canadá, que nació con un tiempo gestacional de 21 semanas y cinco días, el 20 de mayo de 1987.

Asimismo, el 7 de noviembre de 2010, James Frieda Mangold, de Alemania, había igualado a James al nacer con el mismo tiempo de gestación.

Según los Hutchinson, para ellos no fue fácil, sobre todo porque su bebé nació en tiempo de pandemia y eso hacía que tuviera que estar más protegido. Además, no podían quedarse con él en el hospital y sus familiares no lo podían visitar, por lo que diariamente visitaban al pequeño Richard, que permanecía completamente aislado.

Milagrosamente, en diciembre de 2020, el bebé fue dado de alta y sus padres lo llevaron a casa, con oxígeno y una sonda para alimentarse. Los médicos atribuyen el milagro de que Richard haya sobrevivido al gran amor de sus padres y a que es un niño muy fuerte, que luchó por su vida, y contra todo pronóstico logró sobrevivir cuando no tenía ninguna posibilidad.