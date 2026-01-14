VIDEO | Vecinos impiden que agentes de ICE detengan a dos jardineros mexicanos en California

Un video se compartió recientemente en redes sociales donde se muestra un tenso momento ocurrido en un barrio de Downey, California.

VIDEO DEL OPERATIVO DE ICE CONTRA JARDINEROS MEXICANOS

En las imágenes se puede ver a un grupo de vecinos intervino para impedir que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se llevaran a dos jardineros mexicanos durante un operativo.

Downey, CA - ICE retreats in front of citizens pic.twitter.com/TTjZ5aJ8qV — AlexandruC4 (@AlexandruC4) January 11, 2026

El videoclip ha provocado una ola de indignación, reavivando el debate sobre los métodos de detención migratoria y el presunto uso de perfiles raciales en comunidades latinas en el territorio estadounidense.

El incidente ocurrió cuando José Solorio, de 63 años, y su sobrino político Uriel, de 36, ambos trabajadores de jardinería y originarios de México, fueron interceptados por agentes federales mientras realizaban su labor.

1-12-26 - Downey, Ca



Our hero citizens from Downey kept the pressure on and saved two local gardeners who live in the area from being kidnapped from ICE!



We need to remain diligent. pic.twitter.com/9wqc3FNXmd — Debbie (@LaDeb_14) January 12, 2026

De acuerdo con el testimonio de Víctor Correa, vecino del área, los oficiales comenzaron a forcejear con los dos hombres sin explicar el motivo ni mostrar identificación.

"Iba con mi niña. Íbamos a desayunar cuando de repente vi a varios oficiales de inmigración golpeando a dos señores. Fui a dejar a mi niña y regresé para grabar lo que estaba pasando", relató Correa a un medio local.

En el video se observa cómo Correa y al menos una quincena de vecinos rodean a los agentes, cuestionando su actuar y pidiendo a los jardineros que dijeran sus nombres en voz alta, como una forma de visibilizar lo que estaba ocurriendo.

"¡Esto es un secuestro!", se escucha gritar a uno de los presentes, mientras otros increpan directamente a los oficiales por no identificarse ni explicar el procedimiento.

REACCIONES DE LA COMUNIDAD Y AUTORIDADES

"Paramos un secuestro. Estoy muy orgulloso de cómo reaccionó la comunidad; vinieron como 15 personas y ICE tuvo miedo", declaró Correa posteriormente.

La tensión escaló rápidamente y en el video se escuchan fuertes insultos dirigidos a los agentes, a quienes los vecinos exigieron que se retiraran del vecindario.

Finalmente, los oficiales se subieron a dos camionetas y se marcharon sin concretar la detención. José Solorio, visiblemente alterado, reclamó a los agentes mientras se alejaban, mientras los vecinos celebraban que ambos trabajadores quedaran en libertad.

La esposa de Solorio, María, confirmó a Univisión que su esposo es residente legal en Estados Unidos y que Uriel cuenta con permiso de trabajo vigente.

"Me siento mal porque mi esposo es residente legal y su sobrino tiene permiso para trabajar. ¿Qué razón tenían para atacarlos?", cuestionó.

Añadió que intentaron presentar una queja ante ICE, pero les dijeron que no podían identificar a los agentes involucrados.

Correa aseguró que participaron al menos cinco oficiales en dos vehículos, que ninguno mostró credenciales ni pidió documentos, lo que refuerza la sospecha de que el operativo se basó en perfil racial.

El caso ha encendido un nuevo debate sobre los alcances de ICE y el papel que las comunidades pueden jugar cuando perciben abusos e incluso la muerte, como fue el caso de Renee Nicole Good en Minnesota.