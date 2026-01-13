Imágenes del instante en que el mar desaparece y regresa con una ola gigante; se reporta 1 persona sin vida y 35 heridos

En cuestión de minutos, el agua se retiró varios metros de la orilla en Buenos Aires, Argentina. Un hecho que llamó la atención de quienes estaban en la playa. Sin previo aviso, el nivel del mar aumentó de manera brusca y avanzó con fuerza sobre la costa, arrastrando personas y objetos que se encontraban en la arena.

Las autoridades confirmaron la muerte de un joven de 29 años, además de más de 30 personas heridas con distintos grados de gravedad. Varias de ellas fueron asistidas por golpes y lesiones provocadas por el arrastre del agua y los objetos desplazados por la ola.

Testigos relataron que la fuerza del mar fue inmediata. "El agua te llevaba enseguida", señalaron algunos bañistas, quienes aseguraron que no hubo tiempo para reaccionar.

Según especialistas, el evento ocurrió cuando el mar se encontraba en bajante, lo que incrementó el riesgo. La crecida repentina tomó desprevenidas a las personas que estaban más cerca del agua y a los trabajadores de playa.

Heladeras, reposeras y sombrillas fueron arrastradas varios metros, generando un escenario de caos y confusión en pocos segundos.

LAMENTABLE

Tragedia en Mar del Plata, Argentina

Vía @mdzol pic.twitter.com/mhJBe9XpNE — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 13, 2026

DE QUÉ SE TRATÓ EL EVENTO

Expertos coinciden en que el fenómeno fue de origen meteorológico. La principal hipótesis apunta a un meteotsunami, un tipo de ola de gran tamaño que no está relacionada con movimientos sísmicos, sino con cambios bruscos en la presión atmosférica.

Este tipo de eventos suele asociarse a frentes fríos, tormentas intensas o variaciones repentinas del viento. Otra explicación planteada es la virazón, un cambio abrupto en la dirección del viento que puede provocar una rápida subida del nivel del mar.

POR QUÉ ES PELIGROSO Y DIFÍCIL DE PREVER



Especialistas advierten que el mayor riesgo no está en la altura máxima de la ola, sino en la rapidez con la que cambia el nivel del mar, lo que puede sorprender incluso a personas experimentadas.

Los expertos no descartan que eventos similares vuelvan a registrarse en la costa argentina. Señalan que el cambio climático podría aumentar la frecuencia e intensidad de estos episodios, al modificar los patrones atmosféricos y el comportamiento del mar.