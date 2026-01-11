"Deben negociar antes de que sea demasiado tarde": Trump amenaza a Cuba tras operación en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Cuba este domingo, luego de la operación militar realizada en Venezuela el pasado 3 de enero, en la que se logró la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Trump señaló que la isla ya no recibirá más petróleo ni dinero provenientes de Venezuela y urgió al gobierno cubano a entablar negociaciones antes de que, según él, sea "demasiado tarde".

LA ADVERTENCIA DE TRUMP

Trump destacó que Cuba había dependido durante años del suministro energético y financiero venezolano, y vinculó esa relación con los servicios de seguridad que la isla habría proporcionado a la élite venezolana.

"Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

El presidente estadounidense enfatizó que un acuerdo con Estados Unidos podría ser la única alternativa viable para Cuba, antes de que la situación se complique aún más.

RELACIÓN ENERGÉTICA ENTRE VENEZUELA Y CUBA

Históricamente, Venezuela ha abastecido a Cuba con petróleo, con envíos que variaron desde 70 mil barriles diarios en mayo de 2024 hasta cerca de 8 mil en junio de 2025. En 2023, el promedio fue de 56 mil barriles diarios. Este suministro fue crucial para la economía cubana, especialmente frente a sanciones y limitaciones internas.

A inicios de 2026, México comenzó a asumir parcialmente el papel de proveedor de crudo para la isla, ante la reducción de envíos desde Venezuela.

LA OPERACIÓN MILITAR EN VENEZUELA

La advertencia llega pocos días después de la "Operación Determinación Absoluta" en Venezuela:

Se realizó en la madrugada del 3 de enero de 2026 .

. Hubo combates y bombardeos en Caracas y zonas estratégicas.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados y trasladados a Estados Unidos .

. Ambos enfrentan procesos legales en Nueva York por delitos relacionados con narcoterrorismo.

El gobierno cubano reconoció la muerte de 32 militares durante la operación.

Trump aseguró que "Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años".

REACCIONES INTERNACIONALES

La incursión estadounidense ha generado críticas de países como China, Brasil y Rusia, que la califican como una violación al derecho internacional. A nivel regional, la tensión se mantiene debido a las posibles implicaciones para la seguridad y la economía de los países involucrados.

¿SIGNIFICA ESTO UNA INTERVENCIÓN EN CUBA?

Por el momento, no hay evidencia de operaciones militares estadounidenses contra Cuba. La advertencia se centra en la presión económica y diplomática, relacionada principalmente con el corte de petróleo y recursos financieros.

Si se concreta un embargo total, Cuba podría enfrentar serios problemas energéticos, aunque el alcance dependerá de las decisiones políticas y logísticas de ambos gobiernos.