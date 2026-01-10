México envía 86 mil barriles de petróleo a Cuba para mitigar apagones en plena crisis energética

México envió un cargamento de 86 000 barriles de petróleo a Cuba que arribó este viernes por la mañana al puerto de La Habana a bordo del buque Ocean Mariner, procedente del complejo Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex), según confirmó EFE.

El combustible comenzó a descargarse este sábado en la refinería Ñico López, en el municipio habanero de Regla, con el objetivo de ayudar a aliviar los prolongados apagones que afectan a la isla.

CRISIS ENERGÉTICA EN LA ISLA

La nave, con bandera de Liberia, es uno de los cargamentos enviados desde México en las últimas semanas como parte de los suministros que ha brindado el país a Cuba en años recientes.

Este envío se produce en un contexto de crisis energética prolongada en la isla, donde amplias zonas sufren cortes eléctricos de hasta 20 o más horas diarias y las infraestructuras de generación enfrentan frecuentes fallas por su antigüedad y falta de inversión.

Las necesidades energéticas de Cuba superan con creces los suministros locales pues la isla requiere alrededor de 110 mil barriles diarios para cubrir sus demandas básicas, de los cuales solo unos 40 mil se generan dentro del país.

El resto depende casi totalmente de importaciones, en gran parte históricamente recibidas de Venezuela, México y en menor medida Rusia.

SITUACIÓN DE VENEZUELA AFECTA A CUBA

En el último año, el sistema eléctrico cubano ha experimentado múltiples colapsos totales y parciales, agravando la situación social y económica en numerosas provincias.

Además, la caída del suministro venezolano debido a sanciones internacionales y presiones geopolíticas ha incrementado la dependencia de La Habana de los envíos mexicanos, que hoy se convierten en un elemento clave para intentar mantener operativas las unidades termoeléctricas del país.

El traslado de estos barriles se enmarca en una serie de operaciones recientes de Pemex hacia Cuba, que han generado debate político sobre transparencia y rendición de cuentas en México, donde algunos legisladores han exigido mayor información pública sobre estos envíos.