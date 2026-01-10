Tiroteo en Mississippi deja seis muertos y un detenido; autoridades investigan los hechos

Al menos seis personas murieron y un sospechoso fue detenido tras un tiroteo ocurrido en el estado de Mississippi, al sur de Estados Unidos. Las autoridades informaron que la investigación sigue en curso y que, por el momento, se desconocen los motivos del ataque.

A través de redes sociales, el alguacil del condado de Clay, Eddie Scott, confirmó que el presunto responsable se encuentra bajo custodia y que ya no representa una amenaza para la comunidad. "Desafortunadamente, hemos enfrentado una tragedia en nuestra comunidad. Múltiples vidas inocentes se perdieron debido a la violencia", señaló el funcionario en un breve comunicado publicado en Facebook.

CONTINÚAN INDAGATORIAS

Scott no dio a conocer la identidad de las víctimas ni del detenido, al precisar que las autoridades continúan con las indagatorias. Sin embargo, medios locales reportaron que los disparos se registraron en al menos tres lugares distintos, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado 10 de enero de 2026.

"El personal policial está concentrado en la investigación y compartirá información adicional tan pronto como sea posible. Pedimos oraciones para las víctimas y sus familias", agregó el encargado de la seguridad del condado.

10 TIROTEOS EN LO QUE VA DEL 2026

Este tiroteo en Mississippi ocurre pocos días después de otro ataque armado en Utah, donde al menos dos personas murieron y seis más resultaron heridas durante un funeral a las afueras de una iglesia mormona en Salt Lake City.

De acuerdo con la organización Gun Violence Archive, Estados Unidos ha registrado ya 10 tiroteos masivos en lo que va de 2026, definidos como incidentes en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al agresor. En 2025, la misma organización documentó 408 casos similares en el país.