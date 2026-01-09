Drones de EE.UU. han realizado misiones de vigilancia en costas de Veracruz y Tabasco

Estados Unidos ha intensificado en semanas recientes sus operaciones de reconocimiento militar en el Golfo de México, desplegando drones de vigilancia frente a las costas de Veracruz, Tabasco y otros estados.

De acuerdo con registros de Flightradar24, desde el 1 de diciembre de 2025 se han contabilizado al menos ocho misiones de reconocimiento aéreo frente a las costas de Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Yucatán.

Las operaciones se han realizado mediante aeronaves MQ-4C Triton, drones militares de largo alcance especializados en inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Los reportes señalan que al menos tres unidades con matrículas 169804, 169806 y 169659 participaron en estas misiones, recopilando información relacionada con rutas marítimas y posibles circuitos del narcotráfico.

DECLARACIONES DE TRUMP QUE ENCIENDEN ALERTAS

Si bien el Pentágono no ha confirmado oficialmente el despliegue, analistas consideran que este tipo de operaciones no es habitual, especialmente cuando existen tensiones diplomáticas.

Las tensiones aumentaron tras declaraciones de Trump en Fox News, donde aseguró que su gobierno consideraba acciones militares directas contra cárteles mexicanos "por tierra". Episodios similares ocurrieron a inicios de 2025, cuando aviones espía estadounidenses realizaron 18 vuelos de reconocimiento sobre Baja California.

DEMÓCRATAS DICEN QUE ACCIÓN MILITAR SERÍA "DESASTROSA"

El posible escenario de intervención militar generó rechazo dentro de Estados Unidos. Un grupo de 72 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes envió una carta al secretario de Estado Marco Rubio advirtiendo que cualquier acción unilateral en México sin acuerdo bilateral "destruiría la confianza" y dificultaría la cooperación contra el narcotráfico.

Los legisladores recordaron que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y que la relación bilateral sostiene más de 6 millones de empleos estadounidenses, por lo que un conflicto implicaría costos económicos y diplomáticos significativos.