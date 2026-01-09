  • 24° C
Internacional / Mundo

EE.UU. evalúa bases legales para una posible intervención militar en México contra cárteles

Donald Trump declaró que su gobierno contempla intensificar las acciones contra los cárteles del narcotráfico

Ene. 09, 2026
Es muy triste ver lo que pasa en ese país, dijo Trump en referencia a México y los cárteles de la droga.
El Departamento de Estado de Estados Unidos inició un análisis jurídico para explorar las vías legales que permitirían justificar una eventual intervención militar en México dirigida contra los cárteles del narcotráfico, según información conocida este viernes.

El encargo fue recibido por el área legal de la dependencia, con el objetivo de evaluar los marcos jurídicos nacionales e internacionales que podrían sustentar una acción militar fuera del territorio estadounidense, en el contexto del combate al crimen organizado transnacional.

Se dio a conocer que hasta el momento, no existe una decisión formal ni se han anunciado medidas concretas derivadas de esta revisión legal. El análisis se mantiene en una fase preliminar y se limita a la exploración de escenarios jurídicos.

La instrucción se produce en un contexto de creciente tensión regional, tras la reciente acción militar de Estados Unidos contra Venezuela, que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro.

imagen-cuerpo

SE ENFOCARÁN EN OPERACIONES TERRESTRES

Asimismo, el presidente Donald Trump declaró que su gobierno contempla intensificar las acciones contra los cárteles del narcotráfico. En entrevista con Fox News, el mandatario afirmó que Estados Unidos ha reducido significativamente el ingreso de drogas por vía marítima y que ahora se enfocará en operaciones terrestres.

"Ahora vamos a empezar a atacar por tierra en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles están dirigiendo México. Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país", afirmó Trump, quien también aseguró que estas organizaciones criminales son responsables de cientos de miles de muertes anuales en Estados Unidos.

César Leyva
