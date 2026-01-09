Video revela la perspectiva del agente de ICE que disparó a Renée durante el tiroteo en Minneapolis

Un nuevo video grabado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que fue difundido en redes sociales ha reavivado la discusión pública sobre una reciente intervención de esta agencia federal en Minneapolis. El material, que muestra la perspectiva del oficial antes y durante la confrontación, ha sido compartido por medios y autoridades mientras se investigan las circunstancias que rodean el incidente.

La secuencia, de menos de un minuto, fue obtenida por un medio local y republicada por algunos líderes políticos y portales de noticias. En ella se observa al agente, que sostiene su teléfono, caminando alrededor de un vehículo durante una operación de control migratorio, momentos antes de que se escuchen disparos.

La grabación fue publicada por una organización de medios de Minnesota y ha sido compartida por el Departamento de Seguridad Nacional en redes sociales, lo que ha llevado a que diferentes versiones del audio y las imágenes circulen ampliamente entre usuarios.

| Nuevo video muestra la perspectiva de un agente federal durante el tiroteo del ICE en Minneapolis, Minnesota, en el que Renee Nicole Good, de 37 años, murió tras recibir disparos.



RESPUESTA OFICIAL Y REACCIONES POLÍTICAS

Tras la difusión del video, autoridades federales han defendido que el agente actuó para protegerse durante la intervención, señalando que la difusión del material ayuda a explicar su actuación. Líderes de comunidad y políticos locales, por su parte, han exigido mayor transparencia en la investigación y han planteado dudas sobre si el uso de la fuerza fue el adecuado.

Figuras políticas de alto nivel han respaldado la acción del agente, afirmando que las imágenes muestran la situación desde el punto de vista de quien estaba en el lugar, aunque críticos han señalado que este tipo de material no reemplaza una investigación independiente y cuidadosa de los hechos.

IMPACTO SOCIAL Y MOVILIZACIÓN

La aparición del video ha intensificado las discusiones sobre los estándares de actuación de las autoridades migratorias y el uso de la fuerza en intervenciones en comunidades urbanas. En Minneapolis y otras ciudades, grupos civiles han manifestado su preocupación por lo que consideran falta de rendición de cuentas, mientras que otros sectores defienden el rol institucional del ICE en la seguridad pública.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido que se publiquen más imágenes y se clarifiquen todos los puntos de la intervención, mientras que autoridades locales han anunciado que tanto el FBI como las fiscalías estatales seguirán con las investigaciones para determinar si hubo errores o excesos en la actuación de los agentes.