Papa León XIV a los jóvenes de Roma: los "likes" sin afecto no llenan el corazón

El papa León XIV se reunió el sábado 10 de enero de 2026 con miles de adolescentes y jóvenes de la diócesis de Roma en el Aula Pablo VI, en un encuentro marcado por la cercanía, el diálogo y una fuerte llamada a construir relaciones auténticas en un mundo dominado por la tecnología y la soledad.

La cita se dio en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano, pocos días después del cierre del Jubileo Ordinario 2025.

Antes de ingresar al Aula, el Pontífice saludó a los numerosos jóvenes que seguían el evento desde pantallas instaladas en la Plaza de San Pedro y el Piazzale del Petriano, recordando que, aunque la tecnología conecta, "es siempre mejor verse en persona", porque solo en el encuentro nacen la amistad verdadera y la relación con Jesús.

SER CONSTRUCTORES DE FRATERNIDAD

En su mensaje, León XIV abordó con franqueza el malestar que atraviesa a muchos jóvenes: soledad, desilusión, desconcierto y aburrimiento.

"Una vida de ´links´ sin relaciones o de ´likes´ sin afecto nos desilusiona", recalcó, subrayando que el ser humano está hecho para la verdad, el bien y la comunión. Frente a ello, invitó a no encerrarse en uno mismo y a convertirse en constructores de fraternidad y esperanza.

El Papa compartió también una experiencia personal al mencionar un mensaje de una sobrina que le preguntaba cómo enfrentaba los problemas del mundo sin sentirse solo. "La respuesta son ustedes", dijo, destacando el valor de la fe vivida en comunidad como antídoto frente al aislamiento.

VIVIR UNA VIDA SANA Y SANTA

Con palabras de cercanía, recordó a las víctimas de una reciente tragedia en Suiza y pidió oración y unidad, reafirmando que la vida es un don precioso. Asimismo, animó a los jóvenes a vivir una "vida sana y santa", cuidándose unos a otros y evitando aquello que daña la dignidad humana.

Finalmente, León XIV señaló la oración, la Eucaristía y la amistad con Cristo como caminos concretos para transformar la vida y la sociedad, asegurando que una amistad auténtica, arraigada en Jesús, puede verdaderamente cambiar el mundo.