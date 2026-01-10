Estados Unidos lanza ataques masivos en Siria contra ISIS en la operación "Hawkeye Strike"

Estados Unidos ejecutó este sábado una serie de ataques a gran escala contra posiciones del grupo terrorista ISIS en Siria, como parte de una ofensiva de represalia denominada operación "Hawkeye Strike".

La acción fue confirmada por el Comando Central de EE.UU. (Centcom) a través de un comunicado difundido en la red social X.

Según Centcom, los ataques comenzaron alrededor de las 12:30 p. m. (hora de Miami) y se llevaron a cabo en coordinación con fuerzas aliadas, impactando múltiples objetivos estratégicos de ISIS en distintas zonas del territorio sirio. La operación fue nombrada en honor a dos soldados estadounidenses asesinados recientemente en Siria.

"Hawkeye Strike" inició oficialmente el 19 de diciembre de 2025 como respuesta directa a un ataque perpetrado por ISIS en Palmira, Siria, que dejó como saldo la muerte de dos militares estadounidenses y un intérprete civil. El atentado ocurrió apenas seis días antes del lanzamiento de la ofensiva.

#EEUU ataca posiciones del ISIS en #Siria



Estados Unidos lanzó ataques a gran escala contra objetivos del Estado Islámico en Siria como parte de la Operación Hawkeye Strike, en respuesta a la muerte de 2 soldados estadounidenses en diciembre: pic.twitter.com/i8jJ4tGvTE — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) January 10, 2026

ATACARON 35 OBJETIVOS

Las víctimas fueron identificadas como el sargento Edgar Brian Torres Tovar, de 25 años, y el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, ambos miembros de la Guardia Nacional de Iowa.

Otros tres soldados resultaron heridos. La Guardia Nacional de Iowa había desplegado cerca de 1800 efectivos en Medio Oriente a inicios de este año, en el marco de la operación Inherent Resolve, la misión liderada por EE.UU. para derrotar a ISIS.

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por CNN, la ofensiva incluyó el uso de más de 90 municiones de precisión, atacando más de 35 objetivos mediante la participación de más de dos docenas de aeronaves.

"El mensaje es claro: si atacan a nuestras fuerzas, los encontraremos y los eliminaremos en cualquier parte del mundo", señaló CENTCOM.

MISIÓN PROLONGADA CONTRA ISIS

Actualmente, cientos de soldados estadounidenses permanecen desplegados en Siria como parte de la misión prolongada contra ISIS, cuyo poder territorial fue reducido significativamente tras años de operaciones militares conjuntas.

La operación Hawkeye busca debilitar aún más a los remanentes del grupo y reducir su capacidad de amenaza en la región.