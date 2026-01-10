  • 24° C
Internacional / Mundo

Nicolás Maduro envía su primer mensaje desde la cárcel en EE. UU.: "Estamos bien, somos luchadores"

Su hijo Nicolás Maduro Guerra explicó que la comunicación se realizó mediante los abogados que representan al líder chavista

Ene. 10, 2026
Tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables ante un tribunal en Manhattan.
El diputado Nicolás Maduro Guerra informó que su padre, el expresidente venezolano Nicolás Maduro, envió un mensaje desde la prisión en Estados Unidos asegurando que se encuentra "bien" y con "ánimo fuerte", tras su captura por fuerzas estadounidenses en Venezuela.

A través de un video difundido en redes sociales, Maduro Guerra explicó que la comunicación se realizó mediante los abogados que representan al líder chavista, actualmente detenido en una cárcel federal en Nueva York mientras enfrenta un proceso judicial por narcotráfico y otros cargos.

PIDIÓ A SUS SEGUIDORES NO ESTAR TRISTES

Según el diputado, los abogados le dijeron que Maduro está "fuerte" y que pidió a sus seguidores que "no estén tristes" porque "estamos bien, somos unos luchadores".

Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables ante un tribunal en Manhattan.

César Leyva
César Leyva
