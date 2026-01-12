María Corina Machado pide a León XIV interceder por presos políticos de Venezuela

El papa León XIV recibió en audiencia privada a la activista venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, días después de los llamados del Pontífice sobre la situación política y social en Venezuela, informó la Santa Sede.

El encuentro se realizó en el Palacio Apostólico del Vaticano antes del mediodía del lunes 12 de enero, según confirmó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

La reunión tuvo lugar aproximadamente diez días después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

De acuerdo con fuentes cercanas a Machado, la audiencia con el papa se produjo antes de que la dirigente opositora iniciara un viaje a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump.

¿DE QUÉ TEMAS HABLARON EN LA AUDIENCIA?

Tras el encuentro, María Corina Machado explicó que solicitó al papa León XIV su intercesión por la liberación de más de mil presos políticos y por el avance inmediato de una transición democrática en Venezuela.

"Tuve la bendición y el honor de compartir con Su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento a la situación de nuestro país. Le transmití la fortaleza del pueblo venezolano, que permanece firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por quienes siguen secuestrados y desaparecidos", señaló Machado.

En un comunicado difundido por su vocería oficial, la activista agregó que también destacó ante el Pontífice la movilización cívica del 28 de julio de 2024, la cual, según ella, ratifica la legitimidad del presidente Edmundo González Urrutia.

También indicó que subrayó la dimensión espiritual de la lucha que han enfrentado los venezolanos durante años y aseguró que, con el acompañamiento de la Iglesia y la presión del Gobierno de Estados Unidos, "la derrota del mal en el país está cada vez más cerca".

VATICANO OMITE DETALLES DE LA REUNIÓN

Aunque la Oficina de Prensa del Vaticano confirmó la audiencia privada entre el Papa León XIV y María Corina Machado y difundió fotografías del encuentro, no ofreció detalles oficiales sobre los temas tratados.

Las imágenes muestran al Pontífice y a la activista durante el saludo inicial, dialogando sentados frente al escritorio papal y posando juntos al final de la reunión.

La visita no había sido anunciada previamente ni figuraba en la agenda oficial del Papa, por lo que tomó por sorpresa a los medios de comunicación acreditados en el Vaticano.