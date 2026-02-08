  • 24° C
VIDEO | Preocupación en los Olímpicos 2026 tras la caída de una esquiadora

Atleta legendaria protagoniza un momento de máxima tensión en competencia invernal, con imágenes que recorren el mundo y generan preocupación

Feb. 08, 2026
Lindsey Vonn es una esquiadora alpina profesional de Estados Unidos, considerada una de las mejores atletas de la historia del esquí
Lindsey Vonn, quien competía con una grave lesión en la rodilla izquierda, perdió el control tras tomar de forma demasiado ajustada la línea en la travesía inicial del descenso. La esquiadora salió proyectada y comenzó a rodar ladera abajo, generando preocupación inmediata entre el público y los competidores.

El accidente ocurrió después de apenas 13 segundos en pista. Testigos señalaron que se escucharon gritos de la atleta tras el impacto, mientras el personal médico ingresaba rápidamente para brindarle atención sobre la nieve.

Durante varios minutos, el silencio se apoderó del lugar mientras el equipo médico evaluaba a la esquiadora de 41 años. Posteriormente, Vonn fue inmovilizada en una camilla especial y trasladada en helicóptero fuera de la pista, en una escena que marcó uno de los momentos más angustiantes de la competencia.

Hasta el momento, su estado de salud no fue detallado. El equipo de esquí de Estados Unidos informó únicamente que la atleta será sometida a evaluaciones médicas para determinar la gravedad de las lesiones.

UN POSIBLE ADIÓS EN EL ESCENARIO QUE MARCÓ SU HISTORIA

El accidente ocurrió ante la mirada de su familia, incluido su padre Alan Kildow, quien observó con evidente preocupación mientras su hija era atendida. Entre los asistentes también se encontraba el rapero Snoop Dogg, quien, al igual que el resto del público, siguió en silencio el operativo de rescate.

El momento generó especulación sobre un posible final de carrera para Vonn, considerada una de las esquiadoras más importantes de todos los tiempos y poseedora de un récord de 12 victorias en la Copa del Mundo en esa misma pista.

JORNADA AGRIDULCE PARA ESTADOS UNIDOS

Mientras la atención se centraba en el accidente, la estadunidense Breezy Johnson se quedó con la medalla de oro en el descenso femenino, convirtiéndose en la segunda atleta de su país en lograrlo, después de la propia Vonn hace 16 años.

Johnson, de 30 años, superó a la alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia, cerrando un día cargado de emociones encontradas para el equipo estadounidense.



